Роберт Салех стал первым мусульманским тренером в НФЛ

В пятницу американский профессиональный футбольный клуб Нью-Йорк Джетс заявил, что они назначают Роберта Салеха своим главным тренером, что делает его первым мусульманином, возглавившим команду Национальной футбольной лиги (НФЛ). Напомним, что речь идет об американском футболе.

Салех, который был координатором защиты в Сан-Франциско Форти Найнерс

с 2017 года, заменит Адама Газа, уволенного в конце неудачного регулярного сезона 2020 года.

«Салех станет 20-м главным тренером Джетс в истории клуба, и их 18-м тренером, назначенным взять бразды правления в свои руки перед началом нового сезона», - написали на своем сайте Джетс.

Он победил других кандидатов на эту должность, в том числе помощника тренера Теннесси Тайтенс Артура Смита. На него претендовали как минимум шесть других клубов.

До своего пребывания в Сан-Франциско американец ливанского происхождения Салех служил помощником по обороне с Джэксонвилл Джагуарс, «Сиэтл Сихокс» и «Хьюстон Тексанс.

Он будет третьим главным тренером американо-арабского происхождения в НФЛ после Эйба Гиброна, который также является американцем ливанского происхождения, и Рича Котите, но он станет первым мусульманином, согласно заявлению Американо-арабского антидискриминационного комитета.

Его серьезный подход к игре в обороне сделал его популярным среди игроков и болельщиков.

«Он следит за тем, чтобы в тренировках и преподавании не было серой зоны», - сказал в прошлом месяце полузащитник Сан-Франциско Фред Уорнер. «Есть много тренеров, которые просто тренируют. Но он отличный учитель».

Его назначение с восторгом было воспринято многими американскими мусульманами.

«Это то, что показывает растущее разнообразие нашей нации, интеграцию, которую мы пытаемся достичь на всех уровнях нашего общества, - говорит Ибрагим Хупер, национальный директор по коммуникациям Совета по американо-исламским отношениям (CAIR) - Думаю, это очень положительный знак».

41-летний Салех, которого на следующей неделе официально представят Джетс, является сыном ливанских родителей и вырос в пригороде Детройта Дирборн, штат Мичиган, где проживает самое большое мусульманское население в США в процентном отношении. «Я думаю, что он просто первопроходец для многих тренеров-мусульман, который может им показать, что у них есть шанс стать главным тренером», - говорит Одай Абуши, практикующий мусульманин, который сыграл в НФЛ восемь сезонов, в том числе свои первые два с Джетс. «Он показывает, что у вас есть шанс стать координатором защиты, у вас есть шанс вырасти и получить работу на профессиональном уровне», - добавил Абуши.

В Джетс Салеху предстоит нелегкая задача - изменить судьбу команды, которая не выходила в плей-офф с сезона 2010 года, что в настоящее время является самым продолжительным застоем в постсезонном периоде НФЛ.

Американский футбол в наших широтах мягко говоря не самый популярный вид спорта, и за НФЛ следят лишь единицы фанатов. Не будем лукавить и говорить, что мы относимся к этим единицам. Но общественный резонанс от назначения американского мусульманина в качестве главного тренера в НФЛ понятен даже нам, так что порадуемся за американских мусульман.