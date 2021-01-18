Ильхам Алиев заложил новый аэропорт в освобожденном Карабахе

Президент Азербайджана заложил фундамент нового аэропорта и шоссе в Физулинском районе, который недавно был освобожден от почти тридцатилетней армянской оккупации.

В четверг Ильхам Алиев символически помог заложить шоссе Физули-Шуша, которое включает в себя строительство мостов и туннелей на протяжении 27 км трассы Ахмедбейли-Физули-Шуша, а также международный аэропорт в Физулинском районе.

Аэропорт будет иметь взлетно-посадочную полосу протяженностью 2,8 км и, как ожидается, будет оснащен инфраструктурой в соответствии с международными стандартами.

«Это очень важный проект для развития наших освобожденных регионов. Международный аэропорт Физули должен быть сдан в этом году. По крайней мере, взлетно-посадочная полоса должна быть сдана в этом году. Здание аэропорта может быть сдано в этом или следующем году», - сказал Алиев.

По его словам, основная цель аэропорта - облегчить прибытие иностранных гостей в Шушу, которая находится недалеко от аэропорта.

Посещение Шуши

В сопровождении первой леди Азербайаджана Мехрибан Алиевой и их дочери Лейлы президент посетил Шушу, культурную столицу Азербайджана, которая также была освобождена от армянских войск.

«Начались работы по восстановлению города Шуша, восстановлению его исторического облика. В общем, прошло всего два месяца после окончания войны, но большие строительные работы уже начались», - сказал он.

Президент Азербайджана также подчеркнул, что второй международный аэропорт будет построен на освобожденных землях в Кельбаджарском или Лачинском районах, сейчас выбирается подходящее место, и в ближайшее время должно быть завершено строительство двух международных аэропортов.

«Начинается великое возвращение. Началась вся работа. Я уверен, что точно так же, как мы изгнали врага с наших земель в короткие сроки - за 44 дня, - мы в короткие сроки восстановим наши исконные земли Карабаха. Карабах - это Азербайджан! », - сказал Алиев.

Во время встречи с военнослужащими в Шуше Алиев сказал, что восстановит город, все разрушенные районы и исторические места.

«В ближайшее время мы обеспечим планомерное восстановление Шуши. Конечно, отныне мы должны защищать Шушу, как зеницу ока. Наши солдаты, наши героические сыновья будут защищать Шушу, чтобы противник не рискнул даже смотреть в этом направлении », - сказал он.

Алиев подчеркнул, что если кто-то в Армении подумает о мести, он снова будет иметь дело с «железным кулаком» Азербайджана.

«Этот железный кулак сломал им спину и разбил им головы. Если они совершат какую-либо провокацию против нас, наш ответ будет очень резким, они будут очень сожалеть и снова потерпят поражение», - сказал он.

Позже Алиев и его семья посетили мечети Саатлы, Юхари Говхарага и Ашаги Говхарага. После молитв он подарил мечетям привезенные из Мекки мусхафы Корана.

«Во время оккупации противник разрушал наши религиозные объекты на освобожденных землях, опустошил 67 мечетей или сделал их непригодными для использования», - сказал он.