Реформы в Омане: со знаком плюс или со знаком минус?

На прошедшей неделе султан Омана Хайсам Бин Тарик объявил о принятии целого ряда поправок в Основной закон страны, одна из которых предусматривает назначение первого в истории султаната наследного принца. Согласно заявлениям султана, «новый закон поможет обеспечить стабильный механизм передачи власти в стране».

Первым наследным принцем Омана стал старший сын султана – Зи Язан бин Хайсам. Прежде чем стать наследником, к своим 30-ти годам он получил образование в Оксфорде и был министром культуры, спорта и молодежи Омана. До своей министерской деятельности Бин Хайсам с 2018 года работал в посольстве Омана в Лондоне, а в 2013 году перешел на работу в Министерство иностранных дел.

Согласно газете Times of Oman «власть будет передаваться от султана к старшему сыну, а затем к старшему сыну наследника. В случае смерти старшего сына султана до прихода к власти, власть переходит к старшему сыну наследника, даже если у него есть братья». Напомним также, что согласно конституции Омана, султан должен быть членом королевской семьи, а также «мусульманином, совершеннолетним, здравомыслящим и законным сыном оманских родителей-мусульман».

Помимо поправок в области престолонаследия, текущая реформа, по словам султана, «также призвана подчеркнуть принцип верховенства закона и независимости судебной власти и разработать новые правила функционирования парламента и улучшить защиту прав граждан». Несмотря на столь многообещающее описание, в Омане также был введен в действие новый закон для парламента, предусматривающий, что переговоры по госбюджету и совещания с министрами по вопросам финансов должны проводиться в тайне, что значительно снижает прозрачность экономических и политических процессов в стране. Новый закон, опубликованный в воскресенье, гласит, что обсуждения, как в нижней, так и в верхней палате парламента, по проектам планов развития и государственного бюджета должны проводиться тайно, так же как и заседания министров. В предыдущей версии Основной закон не уточнял о таком уровне секретности.

Эксперты отмечают, что эти реформы были проведены в связи с тем, что испытывающий нехватку денежных средств султанат собирается привлечь до 2 млрд. долларов США за счет кредита, организованного в основном местными и региональными кредиторами. В октябре Маскат уже получил от Катара финансовую помощь в размере 1 млрд. долл. США в попытке компенсировать экономический кризис, подпитываемый пандемией коронавируса и падением доходов от нефти.

На данный момент сложно сказать однозначно, как отразятся начинания султана Хайсама Бин Тарика, на султанате Оман. Если они расставят правильные акценты, изменят султанат в лучшую сторону и себя оправдают, то султанат может достичь новых высот, диверсифицировать экономику, выйти на новый уровень в различных отраслях и значительно преобразиться не только экономически, но и политически. Новости о новом стабильном процессе преемственности были хорошо восприняты мировым рынком, что уже даёт повод надеяться, что они хорошо скажутся на процессе привлечения иностранных инвестиций и знаменуют собой начало новой эры экономического роста Султаната.

А если нет, то… Здесь можно вспомнить высказывание Алексиса де Токвиля: «Самый опасный момент для плохого режима – когда он начинает реформироваться»