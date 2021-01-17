Спортзал, спа-процедуры и бильярд – как выглядит «тюремное заключение» для чиновников режима Мубарака

Откровения о роскошном содержании под стражей сыновей и помощников покойного египетского диктатора Хосни Мубарака вызвали широкое обсуждение и волну гнева среди египтян, особенно в свете того, что большинство политических заключенных в Египте содержатся в совершенно противоположных условиях.

В интервью, вышедшем во вторник в эфир на радио Nogoum FM, египетский музыкант Хани Механна рассказал о своем опыте пребывания в тюрьме вместе с двумя сыновьями Мубарака, а также с ведущими бизнесменами и министрами его режима, заключенными в тюрьму после январской революции 2011 года. Он сказал, что в 2014 году в течение шести месяцев содержался в тюрьме Тора, где также находятся многие видные оппозиционеры и правозащитники. По словам Механны, сыновья Мубарака, его министр внутренних дел Хабиб аль-Адли, а также олигархи Ахмед Эзз и Хишам Талаат Мустафа содержались в двух отдельных зданиях комплекса, где в заключении находилось всего лишь 16 человек. Должностные лица были заключены в тюрьму по обвинениям, начиная с финансовой коррупции и заканчивая убийствами мирных демонстрантов. Два сына Мубарака затем были освобождены в 2015 году.

Нас было только 16 человек, но мы находились в двух зданиях, в которых могли разместиться 3000 человек», - сказал он радиоведущему Юссефу аль-Хусейни.

Хишам Талаат Мустафа построил огромную мечеть, а Ахмед Эзз - тренажерный зал и спа-салон, оснащенные по последнему слову техники, а также столы для пинг-понга и бильярда», - вспоминает Механна.

;Я также играл с ними в футбол. У нас с Алаа была команда, а у Гамаля была команда с какими-то тюремными офицерами. Хабиб аль-Адли иногда был нашим судьей».

Эти откровения резко контрастируют с теми условиями, в которых страдают другие заключенные в тюрьмах Египта. В докладе организации Human Rights Watch, опубликованном в прошлом месяце, приводится просочившаяся видеозапись, показывающая ужасные условия содержания, которые, как говорится в докладе, «почти полностью лишают заключенных адекватной вентиляции, электричества и горячей воды».

В этой же самой тюрьме Тора содержится около 800 политических заключенных, большинство из которых находятся в одиночных камерах. Египетские власти не допускают никаких независимых органов надзора за местами содержания под стражей, и правительство занимается тюремными вопросами в условиях строжайшей секретности. По оценкам правозащитных организаций не менее 60 000 политических заключенных содержатся в египетских тюрьмах режима Абделя Фаттаха ас-Сиси, который пришел к власти в 2013 году, в результате военного переворота.

Правительство ас-Сиси отрицает это, утверждая, что «в Египте нет политических заключенных».

Это радио-интервью Механны вызвало среди египтян осуждение несоответствия условий содержания в тюрьмах должностных лиц Мубарака и критиков правительства ас-Сиси.Мэй Аззам, египетская журналистка, охарактеризовал комментарии Механны следующим образом: «Это своего рода послание революционерам, чтобы они всю оставшуюся жизнь сожалели об участии в революции», - сказала она в своем посте на Facebook.

Семизвездочная тюрьма для всех людей Мубарака, которые были осуждены после 25 января. Просторные комнаты, спа, кондиционеры, холодильники, телевизоры, свежая еда каждый день, столы для бильярда и пинг-понга, футбольное поле. Единственное, чего не хватает - это нанять танцоров и певцов, чтобы они выступали для них в тюрьме. А в это же время, самое большое желание настоящих узников совести - это иметь матрас для железной кровати, или дополнительное одеяло от холода, или лекарства от хронических заболеваний, чтобы остаться в живых», - добавила Аззам.

Стоит заметить, что Египет при режиме военного диктатора Ас-Сиси, давно уже можно охарактеризовать, как одну сплошную тюрьму под открытым небом. Но вовсе не на подобие той, в которой содержаться сыновья и приспешники другого диктатора - Хосни Мубарака. Видимо ас-Сиси до сих пор не может понять, что уже в обозримом будущем он сам может оказаться за решеткой, и в какие условия его определит измученный народ Египта – вопрос скорее риторический.