Пакистан: четыре солдата погибли, 12 полицейских уволены

По меньше мере четыре пакистанских солдата были убиты в ходе двух отдельных столкновений в четверг, сообщает армия Пакистана.

В заявлении пакистанских военных осуждается неспровоцированное нарушение Индией соглашения о прекращении огня от 2003 года в секторе Дева, в результате чего был убит солдат вдоль Линии контроля, фактической границы, которая разделяет спорный регион Кашмир между Индией и Пакистаном.

В заявлении добавлено, что пакистанские войска открыли ответный огонь.

Никаких немедленных комментариев из Дели не последовало, но обе стороны регулярно обвиняют друг друга в неспровоцированных атаках в гималайском регионе Кашмир, который разделен между ними и на который претендуют обе стороны.

Китай также контролирует часть спорного региона, но Индия и Пакистан устроили уже две войны за Кашмир с раздела в 1947 году.

В другом инциденте трое солдат были убиты в перестрелке во время операции против боевиков в Северном Вазиристане, районе на северо-западе провинции Хайбер-Пахтунхва недалеко от афганской границы.

По заявлению военных, в ходе разведывательной операции также были убиты двое нападавших, в том числе эксперт по самодельным взрывным устройствам.

Никаких дополнительных подробностей пока нет, личность и национальность убитых боевиков не были известны.

Северный Вазиристан служил штабом для местных и иностранных боевиков до 2017 года, когда армия заявила, что очистила горный район после нескольких операций по уничтожению Техрик-и-Талибан Пакистан (пакистанские талибы или ТТП, не путать с афганскими талибами*).

Последовательные операции вытолкнули ТТП в соседний Афганистан. Исламабад утверждает, что теперь группа создала базы через границу для нападений на пакистанских силовиков и мирных жителей.

За последний год резко возросло количество нападений на силовиков и гражданских лиц в округе Северный Вазиристан.

На прошлой неделе было по крайней мере три отдельных нападения на силовиков в этом районе, и операция в четверг, похоже, является реакцией на это.

Из других новостей в Пакистане - полиция сообщила, что власти уволили начальника местной полиции и 11 других полицейских за неспособность защитить индуистский храм, который был подожжен и разрушен в прошлом месяце толпой. 12 полицейских были уволены в четверг за акты «трусости, безответственности и халатности», за то, что они не пытались остановить толпу, когда она напала на храм, при этом некоторые из них скрылись с места происшествия.

По словам начальника полиции провинции Санаулла Аббаси, региональные власти в северо-западной части Хайбер-Пахтунхва также отстранили еще 33 полицейских на год в качестве наказания. Наказания последовали на фоне заверений правительства в том, что храм Шри Парамханс Джи Махарадж Самадхи, расположенный в отдаленной деревне Тери в районе Карак, примерно в 85 км к югу от Пешавара, столицы Хайбер-Пахтунхва, будет восстановлен.

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