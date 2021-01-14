США полностью запрещают ввоз хлопка и томатов из Синьцзяна

США запрещают ввоз всей хлопковой продукции и помидоров из китайского региона Синьцзян, что вызвало протесты Пекина и обещания защищать свои компании.

Запрет является последним в серии действий, с помощью которых США усиливают давление на Китай в связи репрессиями против уйгуров.

Как сообщил исполняющий обязанности комиссара таможенной службы и пограничной охраны (CBP) Марк Морган, товары, которые будут храниться в портах ввоза США, включают одежду, текстиль, семена томатов, консервированные помидоры и томатный соус. По его словам, так называемый приказ о приостановлении выпуска будет также применяться к продуктам, производимым в других странах, которые используют хлопок и помидоры из Синьцзяна.

«Принудительный труд - это форма современного рабства», - сказал исполняющий обязанности заместителя министра внутренней безопасности Кеннет Куччинелли во время телефонного разговора с журналистами в среду. «Сделано в Китае» - это не просто указание на страну происхождения, это предупреждающий знак».

Китай раскритиковал решение США в четверг, а официальный представитель коммунистического правительства заявил, что оно «нарушает правила торговли, принципы рыночной экономики, наносит ущерб глобальным производственным цепочкам поставок и наносит ущерб интересам компаний и потребителей» всех стран.

«Так называемый принудительный труд сфабрикован некоторыми западными учреждениями и людьми, включая США», - заявил в Пекине официальный представитель министерства иностранных дел Чжао Лицзянь. «Цель состоит в том, чтобы подавить соответствующие китайские стороны и компании и сдержать развитие Китая. Американская сторона создала эту ложь, а затем предприняла действия, основанные на этой лжи».

Эта акция нанесет удар по швейной промышленности США, учитывая, что пятая часть мирового хлопка поступает из этого региона. В прошлом году США импортировали хлопчатобумажную продукцию на 9 миллиардов долларов и помидоры из Китая на 10 миллионов долларов, сказала Бренда Смит, помощник исполнительного комиссара в торговом офисе CBP.

В своем заявлении Американская ассоциация одежды и обуви, Национальная федерация розничной торговли, Ассоциация лидеров розничной торговли и Ассоциация индустрии моды США попросили CBP поделиться доказательствами и пороговыми значениями, использованными для получения результатов. Они также попросили, чтобы агентство «поделилось правоприменительными действиями, чтобы промышленность могла дополнительно информировать их о должной осмотрительности и усилить и расширить правоприменительные меры CBP».

«Запрет является очень значительным», - сказал президент и главный исполнительный директор AAFA Стив Ламар в ответе на вопросы по электронной почте. «Все компании, которые используют хлопок в своих цепочках поставок, должны обратить на это внимание». Ассоциация представляет более 590 фирм.

Синьцзян - крупнейший регион по производству и переработке томатов в Китае и Азии, на долю которого приходится около 70% от общего объема поставок этого товара в стране. Помидоры также являются крупнейшим экспортным товаром региона, их годовая стоимость превышает 500 миллионов долларов. COFCO Tunhe, Chalkis Health Industry Co. и Xinjiang Tianye доминируют в томатной отрасли в регионе с долей рынка 60%.

По сообщениям местных СМИ, Китай является крупнейшим в мире экспортером томатной пасты, на долю которого приходится почти 40% мировой торговли. Синьцзян экспортировал более 80% своей томатной пасты в Россию и Италию за первые 8 месяцев 2019 года.

«Китай настоятельно призывает соответствующие страны немедленно прекратить это нарушение», - заявил официальный представитель министерства торговли Гао Фэн на очередном брифинге в четверг. «Мы предпримем все необходимые меры для решительной защиты законных прав и интересов китайских компаний».

В декабре Центр глобальной политики в США опубликовал отчет, в котором утверждаются новые доказательства из документов китайского правительства и сообщения СМИ о том, что сотни тысяч уйгуров в Синьцзяне были принуждены собирать хлопок вручную.

Избранный президент США Джо Байден назвал китайскую программу массовых задержаний и перевоспитания уйгурского меньшинства в Синьцзяне «геноцидом» и призвал к международным усилиям по единой позиции против кампании.

По словам Ламара из AAFA, в дополнение к обеспечению целенаправленного правоприменения новая администрация должна рассмотреть «всемирный» подход, чтобы согласовать союзников США с целью прекращения принудительного труда в Синьцзяне.

«Важно, чтобы это были скоординированные усилия по обеспечению того, чтобы продукты, изготовленные с использованием принудительного труда, не отправлялись в Китай для внутреннего потребления или не использовались где-либо еще в мире», - сказал он.

В общем, США уже готовы пойти на убытки для своей промышленности, чтобы наказать Китай. Кто знает, может при Байдене на это решатся и мусульманские страны.