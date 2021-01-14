В Японии за 10 лет мусульманская община выросла более чем в два раза

В Японии значительно выросло число мусульман за последнее десятилетие, так как все больше людей принимают Ислам в этой восточноазиатской стране.

По словам Танады Хирофуми из Университета Васэда, число мусульман в Японии более чем удвоилось за последние 10 лет, сообщает The Economist.

В 2010 году статистика показала, что количество верующих мусульман в Японии составляло 110 000 человек. К концу 2019 года их число увеличилось до 230 000 (включая 50 000 новообращенных японцев).

Рост числа мусульман привел к строительству мечетей, мест для молитв и ресторанов халяльной еды по всей стране.

Сегодня в Японии действуют 110 мечетей, что является долгожданным изменением, по словам Мухаммада Тахира Аббаса Хана, профессора Азиатско-Тихоокеанского университета Рицумейкан и главы Ассоциации мусульман Беппу (АМБ).

Хотя у мусульман больше возможностей для молитвы, им все еще трудно найти место последнего упокоения. Около 99% японцев кремируют своих покойников, что запрещается в Исламе.

«Если я умру сегодня, я не знаю, где меня похоронят», - сетует Хан.

АМБ начала поиски места для нового кладбища почти десять лет назад. Собрав от 60 до 70 млн иен (582–679 000 долларов), мусульмане приблизили начало строительства. Тем не менее, жители близлежащих деревень выразили обеспокоенность по поводу водоснабжения. Японцы, не привыкшие к кладбищам, на которых хоронят тела, опасаются, что мертвецы заразят воду.

«Это не что-то конкретное, это просто чувство», - говорит Это Киётака, инициировавший петицию против кладбища. «Мы не сможем пить воду с комфортом».

Эти опасения просто игнорируют научные данные о безопасности захоронений, говорит Кавабе, которая сама сталкивается с призывами и письмами в поддержку мусульман.

«Мне говорят: «Ты японка, почему ты на стороне мусульман? Многие люди напуганы», - вздыхает она.

Несмотря на эти опасения, Хан говорит, что Япония - «хорошее место для жизни».

«Мы пытаемся интегрироваться», - говорит Хан. «Мы приняли Японию как нашу родную страну».

Напомним, что Ислам появился в Японии в 1920-х годах в результате иммиграции нескольких сотен татарских мусульман из России после революции 1917 года.

В 1930 году количество мусульман в Японии достигло около 1000 человек разного происхождения.

Другая волна мигрантов, которая увеличила численность мусульманского населения, достигла пика в 1980-х годах вместе с рабочими-мигрантами из Ирана, Пакистана и Бангладеш.