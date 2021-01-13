Израильские правозащитники впервые обозначили ситуацию в Палестине как апартеид

Израильская ведущая правозащитная организация «Бецелем» выпустила доклад, в котором назвала ситуацию в Израиле апартеидом.

В докладе отмечается, что Израиль фактически контролирует всю территорию от реки Иордан до Средиземного моря — собственную территорию, признанную ООН, еврейские поселения на Западном берегу и Восточный Иерусалим, которые большинство стран мира считают оккупированными. Жизнь в секторе Газа, откуда израильские войска были выведены полтора десятилетия назад, также полностью контролируется Израилем, считает «Бецелем». Наконец, палестинская администрация, управляющая Западным берегом, как утверждается в докладе, фактически не может принимать каких-либо важных решений без одобрения Израиля.

В общем на этих территориях живут 14 миллионов человек. Примерно половина из них евреи, половина — арабы. При этом евреи, подчеркивает «Бецелем», являются гражданами Израиля и пользуются всеми правами вне зависимости от того, где они живут — на израильской территории или в поселениях. С арабами ситуация иная: их права зависят от места проживания.

Те арабы, которые живут на территории Израиля, являются гражданами страны — и формально имеют те же права, что и евреи. 350 тысяч арабов, живущих в Восточном Иерусалиме, имеют статус постоянных резидентов Израиля — они могут работать в стране без специальных разрешений, пользоваться медицинским обслуживанием, голосовать на муниципальных выборах. В то же время 2,6 миллиона арабов на Западном берегу и два миллиона в секторе Газа фактически лишены политических прав, говорится в докладе «Бецелем».

Напомним, что критики Израиля давно называют ситуацию в стране апартеидом. Тем не менее в израильском публичном поле использование этого слова всегда было табу, отмечает Associated Press: его часто стараются избегать даже умеренные критики израильских властей

Появление доклада «Бецелема» может указывать на то, что в общественном настроении намечается качественный сдвиг: все меньше людей верят в то, что когда-нибудь в Палестине может появиться самостоятельное арабское государство. Подразумевается, что в единой стране все граждане, вне зависимости от национальности, должны быть равноправны.

«Бецелем» была основана в 1989 году правозащитниками, учеными и активистами партий левого толка. Сейчас она принадлежит к числу наиболее влиятельных правозащитных организаций в стране. «Бецелем» неоднократно критиковала власти Израиля за несоблюдение прав арабских граждан, а также жителей Палестины, однако до сих пор воздерживалась от столь категорических оценок.

«Слово «апартеид» имеет очень серьезные коннотации, и историческая память, которую оно вызывает, ужасает. Мы провели много сложных дискуссий, приведших к решению опубликовать это заявление. Установить, что Государство Израиль поддерживает режим апартеида по обе стороны «зеленой линии», было нелегко для любого из нас - не только как членов правозащитной группы, но в первую очередь как граждан Израиля.

Однако важно помнить, что «апартеид» - это не просто уничижительный термин, который левые используют всякий раз, когда они злятся на текущую реальность. Скорее, это описание режима с четкими характеристиками: такого, чей организационный принцип заключается в поощрении и сохранении превосходства одной группы над другой. Вступая в 2021 год, это именно та реальность, с которой мы сталкиваемся в Израиле-Палестине».

В самом «Бецелеме» объяснили появление такого доклада именно сейчас тем, что Израиль усиливает давление на арабов.

Израильские власти и сионистские комментаторы поспешили тут же назвать доклад правозащитников «кровавым наветом». Что весьма странно, ибо хотя слово «апартеид» и является табу, израильские лидеры сами давно говорят о том, что Израиль не является государством всех его граждан — буквальные слова Нетаньяху, сказанные в 2019 году. Бывший генконсул Израиля в Нью-Йорке Элон Пинкас считает, что из-за доклада многие критики Израиля, которые раньше избегали использования термина «апартеид», теперь смогут сказать: «Эй, вообще-то сами израильтяне говорят об этом». Что же, искренне на это надеемся.