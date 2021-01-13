Население Ирака достигло 40 миллионов человек

Население Ирака в 2020 году составило 40,1 миллиона человек, что больше чем 39,3 миллиона в прошлом году, сообщила министерство планирования семьи.

По словам представителя министерства Абдул-Захра аль-Хиндави, мужчины составляют 50,5% населения.

Как говорит Аль-Хиндави, люди в возрасте от 15 до 64 лет, которые считаются социально-экономически активным слоем населения, составляют 56,5 процента.

Он добавил, что 40,4 процента населения находятся в возрасте от 0 до 14 лет. Те, кто старше 65 лет, составляют лишь 3,1 процента населения.

В отсутствие общенациональной переписи населения Центральная организация статистики и информационных технологий страны проводит расчеты, основанные в основном на годовом приросте или коэффициенте рождаемости в стране, который составляет от 850 000 до 1 миллиона в год.

После того, как многолетний диктатор Ирака Саддам Хусейн был свергнут в результате вторжения под руководством США в 2003 году, иракцы планировали провести национальную перепись, чтобы урегулировать претензии по таким правам, как оспариваемые земли, ресурсы или доли в правительстве.

Но политические споры, ухудшение ситуации с безопасностью, нехватка средств и продолжающаяся пандемия задержали перепись.

Общенациональную перепись планировалось провести в ноябре прошлого года, но она была отложена на год из-за нехватки денег, вызванной экономическим кризисом и COVID-19.

Дата переписи в этом году еще не назначена, но министерство предполагает, что это произойдет в ноябре.

Последняя перепись в Ираке проводилась в 1997 году, но она не включала самоуправляемый Иракский Курдистан, который пользовался международной защитой после изгнания иракской армии из Кувейта в 1991 году.

Заметим, что к такому росту населения отношение у экспертов двоякое. С одной стороны поражает, что иракцы рожают детей несмотря ни на какие трудности в стране. С другой стороне, именно перенаселение и присутствие огромного количества плохо устроенной молодежи и может являться одной из причин нестабильности.