В поддержку сайта!

Ассалям Алейкум, уважаемые братья и сёстры.

Я открыл сайт и увидел призыв о помощи. И мне стало обидно. Состояние русскоязычного исламского вещания оставляет желать лучшего, если не сказать больше. Более 7-и лет тому назад за занятие правозащитной деятельностью в Израиле государство поставило мою семью на грань выживания. Я обратился в редакцию сайта и братья не оставили мою историю без внимания. Сегодня благодаря Всевышнему (С.Т.) и усилиям администрации я обладаю всеми правами гражданина, мать спустя 20-ть лет прибывания в Израиле получила постоянное гражданство (она не еврейка).

И я уверяю Вас, уважаемые, у нас нет много мест, куда в случае жёсткой дискриминации мы можем обратиться за помощью и оглаской. ГИ, это одно из тех немногих мест, где интересы простых мусульман не игнорируют. И этот сайт имеет больше прав на существование, нежели все остальные. Ребята действительно работают.

Как и у любого сайта у ГИ есть свои постоянные пользователи. И я предлагаю организовать рассылку между братьями и помочь администрации выйти из затруднительного положения. Очень удивляет отсутствие реакции богатых братьев. Мне становиться не по себе от мысли, что станция, куда всегда можно было обратиться с криком о помощи может прекратить своё существование. И если это произойдёт, это станет очередным сигналом о слабости современной, в особенности русскоязычной, Уммы.

Мы просим в Дуа у Создателя (С.Т.) не оставлять редакцию без помощи и рассказываем о ситуации нашим арабским братьям. Мусульмане должны иметь место, где наш голос не услышать будет невозможно.

С уважением.