ОАЭ готовы к нормализации отношения с Турцией, но остается проблема Братьев-мусульман

Государственный министр иностранных дел ОАЭ заявил поздно вечером в воскресенье, что Объединенные Арабские Эмираты готовы нормализовать свои отношения с Турцией.

Выступая в интервью SkyNews Arabia из ОАЭ, Анвар Гаргаш сказал: «Мы хотим сказать Турции, что мы хотели бы нормализовать наши отношения в рамках взаимного уважения суверенитета».

Отметив, что для проблем между народами нет никаких оснований, Гаргаш призвал Анкару прекратить «поддержку Братьев-мусульман* и восстановить отношения» с арабским миром.

Напомним, что спустя несколько дней после нормализации отношений между Катаром и Саудовской Аравией, ОАЭ, Бахрейном и Египтом Гаргаш заявил, что ОАЭ являются торговым партнером № 1 Турции на Ближнем Востоке, добавив: «Мы не питаем никакой вражды к Турции».

Отношения между Турцией и ОАЭ достигли рекордно низкого уровня, и президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара может приостановить дипломатические отношения с администрацией Абу-Даби после сделки между ОАЭ и Израилем.

Турецкие официальные лица заявили, что ОАЭ поддерживают террористические организации, нацеленные на Турцию, используя эти организации в качестве политического и военного инструмента за рубежом.

ОАЭ также являются частью возглавляемой Саудовской Аравией коалиции в Йемене, которая в 2015 году начала разрушительную воздушную кампанию, чтобы свести на нет территориальные завоевания хуситов, что еще больше усугубило кризис в раздираемой войной стране. В Ливии Абу-Даби поддерживает мятежного генерала Халифу Хафтара и стремится вытеснить законное правительство национального согласия, признанное ООН. В Сирии они с недавних пор поддерживают режим Башара Асада в его наступлении на демократию и гражданские права. Турецкие официальные лица также обвиняли ОАЭ в предоставлении финансовой и материально-технической поддержки террористической группировке РПК, с которой уже долгое время воюет Анкара.

В августе Национальная разведывательная организация Турции (MIT) сообщила, что ОАЭ в сотрудничестве с Израилем собирались попытаться дестабилизировать Турцию, Иран и Катар. В прошлом году Турция также сообщила, что шпионская сеть Эмиратов действует по всей стране.

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