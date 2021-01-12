Шведский суд осудил на 10 лет несостоявшегося убийцу чеченского блогера

Суд в Швеции вынес приговор двум россиянам, подозреваемым в нападении на чеченского блогера Тумсо Абдурахманова.

Как сообщает агентство Reuters, непосредственный исполнитель покушения, который 26 февраля прошлого года напал на Абдурахманова в его квартире в городе Евле к северу от Стокгольма, получил десять лет лишения свободы. К восьми годам тюремного заключения приговорили женщину, которая открыла преступнику дверь и, как установил суд, была соучастницей покушения.

В соответствии со шведскими законами имена осужденных не называются, но их назвал сам Тумсо Абдурахманов. Это Руслан Мамаев и Эльмира Шапиаева.

В сообщении Reuters указано, что в постановлении суда говорится о высылке осужденных из Швеции. Как сообщает агентство, это, вероятно, произойдет после отбытия ими тюремного срока.

Напомним, что в марте прошлого года шведские власти сообщили о задержании 29-летнего мужчины и 30-летней женщины по подозрению в нападении на Абдурахманова. Тогда указывалось, что проникший в квартиру мужчина напал с молотком на блогера, однако Абдурахманову удалось обезоружить преступника.

В ноябре прошлого года издание «Кавказ.Реалии» сообщало о том, что непосредственным исполнителем нападения был Руслан Мамаев, который на суде утверждал, что изначально у него была задача следить за Абдурахмановым. Блогер говорил, что в ходе судебного заседания Мамаев признался, что ему было обещано 50 тыс. евро за убийство.

Сам Тумсо Абдурахманов рассчитывал, что в соответствии со шведским законодательством напавший на него получит пожизненное заключение, а соучастница — 15 лет тюрьмы.