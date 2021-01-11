Турция: 1075 лет тюрьмы сектанту

Аднан Октар, более известный многим читателям его книг как Харун Яхья, сегодня был приговорен турецким судом к 1075 годам лишения свободы.

Такое шокирующее наказание известный деятель, в прошлом исламский проповедник и просветитель, получил за организацию преступного сообщества, где происходили вовлечение в проституцию, растление несовершеннолетних, сексуальное насилие, лишение людей свободы, шантаж, шпионаж, злоупотребление религией.

Аднан Октар известен публике по двум периодам своей жизни. Под именем Харун Яхья он писал может быть не всегда бесспорные, но в целом познавательные книги о науке, мироздании и истории, которые приглашали и приводили людей к Исламу. Это был его ранний период, в котором он снискал популярность у миллионов мусульман.

Но в его позднем периоде, в последние годы он "прославился" как организатор телевизионных шоу, которые были чем-то средним между репортажем из борделя и трансляцией из дурдома. Те, кто не знают, о чем идет речь, могут вбить в поисковые системы гугла, яндекса (картинки) или ютуба словосочетания "Аднан Октар", "Adnan Oktar" и т.п., чтобы составить об этом представление. Сразу предупреждаем - контент харамный и шокирующий.

В целом, наверное, к этому человеку было бы гораздо меньше претензий, если бы он заявил, что прекратил свою религиозную деятельность и представлял свои передачи как эротические шоу. Ведь Турция является светским государством, в котором существуют, в том числе легально, разные аспекты действительности... Однако и после того, как он создал свой дурдом-бордель, он продолжил позиционировать себя как религиозного деятеля и обосновывал то, чем занимался, своим искаженным пониманием религии. Фактически он создал псевдорелигиозную секту, которая прикрывалась Исламом и дискредитировала нашу религию, в связи с чем верующие настойчиво требовали от правительства пресечь его безобразие. Что и было сделано.

Существуют разные объяснения того, что произошло с этим человеком. Ходили слухи, что в свое время еще кемалистские спецслужбы похитили его и обкололи какими-то препаратами, после чего он явно "тронулся умом". Возможна и более обыденная версия - человек не выдержал испытания славой, популярностью и возможностями, которые они несут с собой, в частности, в Турции, где лидеры джамаатов представляют собой влиятельные и уважаемые фигуры.

Аллаху ведомо то, что неведомо нам, и хвала Ему в любом случае за то, что это безобразие (мункар) пресечено. Да убережет Аллах Своих рабов от козней проклятого шайтана и зла их собственных душ.