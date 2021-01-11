Садыр Жапаров - новый президент Кыргызстана

Победу на выборах президента Кыргызстана одерживает Садыр Жапаров. Такие данные приводит ЦИК страны.

По результатам обработки бюллетеней с 96% избирательных участков Жапаров набирает 79,25% голосов. Его ближайший соперник Адахан Мадумаров набирает менее 7%. Остальные кандидаты в президенты набрали менее 3% голосов избирателей.

1,34% проголосовавших выбрали строку «против всех».

Также кыргызстанские избиратели высказались за президентскую форму правления. По итогам обработки данных с 95,96% автоматически считывающих урн этот вариант одобрили 81,2% проголосовавших на референдуме. Явка на выборы и на референдум составила чуть более 33%. Официальные итоги голосования станут известны не позднее 24 января.

Как сообщает Фергана, Жапаров уже выступил на пресс-конференции в своем штабе, где рассказал о предстоящей работе на посту главы государства. Из его заявлений следует, что парламентские выборы в стране отложены на май текущего года (парламент нового созыва должны были избрать в октябре прошлого года, однако тогда за объявлением итогов голосования последовала «третья революция», в результате которой Садыр Жапаров был освобожден из колонии и пришел к власти).

«Мы примерно два месяца будем жить по действующей Конституции, пока не примут новую. После этого поменяется форма правления. По ней вводится также институт курултая, который сможет вносить свои предложения. Между ветвями власти будет сохранен баланс», — отметил он.

После конституционной реформы будут внесены изменения в законы, регулирующие судебную систему и Жогорку Кенеш. До 1 июня все политические процессы, со слов Жапарова, завершатся.

Политик также заверил, что не позволит «ни друзьям, ни водителям, ни родственникам вмешиваться в управление страной», а также пообещал вывести республику из кризиса за 2-3 года. Отвечая на вопрос корреспондента ТАСС о внешней политике, Жапаров отметил, что Россия была и останется главным стратегическим партнером Кыргызстана.

Сторонники Жапарова после объявления результатов выборов не стали бурно праздновать на улицах Бишкека его победу, отмечает агентство. На центральной площади киргизской столицы была слышна громкая музыка, однако вскоре аппаратуру убрали. Массовых гуляний, как и протестных акций, в центре города не наблюдалось.

Напомним, что Садыр Жапаров до октябрьских протестов отбывал 10-летний срок по обвинениям в организации беспорядков. Под давлением протестующих его отпустили из СИЗО, и уже на следующий день парламент назначил его премьер-министром. После отставки Жээнбекова Жапаров стал и. о. президента.