В субботу Германия аннулировала статус убежища видному стороннику сирийского режима Башара Асада, который проживал в стране с 2015 года.

Газета Die Welt сообщила, что немецкая служба убежища и иммиграции (BAMF) решила аннулировать беженский статус Кеворка Алмасяна, потому что ему не угрожают преследования со стороны сирийского режима, который он продолжает открыто поддерживать.

Алмасян, сирийский гражданин армянского происхождения, вскоре после прибытия в Германию начал работать в крайне правой партии «Альтернатива Германии» (AfD).

Партия очень враждебно настроена по отношению к мусульманам в целом и сирийским беженцам в частности, обвиняя их в том, что они приехали в Германию ради финансовой выгоды, а не из страха за свою жизнь.

Партия утверждает, что Сирия достаточно безопасна, чтобы депортировать беженцев обратно, несмотря на многочисленные сообщения правозащитных организаций о том, что возвращение в Сирию подвергает многих риску преследования и смерти.

Но на армяно-сирийского асадита Алмасяна эти партийные правила не распространяются. Алмасян открыто заявил, что он эмигрировал в Германию по экономическим причинам, попросив убежища после того, как не смог превратить бизнес-визу в вид на жительство.

Он сам появлялся на митингах AfD, чтобы выступить против своих же сограждан сирийцев. В одном случае он сказал, что большинство сирийских беженцев в Германии были исламистами, и предупредил, что массовые убийства могут произойти, если правительство Германии не ограничит иммиграцию.

Напомним, что с момента начала сирийского конфликта в 2011 году более миллиона сирийцев нашли убежище в Германии.

Алмасян также распространял дезинформацию о жертвах асадитского режима, заявив в твите в 2018 году, что Хамза аль-Хатиб, 13-летний мальчик, жестоко замученный до смерти мухабаратом Асада в 2011 году, «атаковал военный пост со своими друзьями-джихадистами».

Ну и вот парадокс. Антииммигрантская AfD уже опротестовала решение об аннулировании убежища Алмасяна.

Однако сирийцы в Германии, некоторые из которых обратились в BAMF с петицией о лишении статуса беженца для Алмасяна в 2019 году, приветствовали это решение.

Мухаммад Казим аль-Хиндави, директор Арабской Европейской организации по правам человека, сказал сирийскому новостному сайту SY-24: «Мы с благодарностью приняли это решение и были одними из первых, кто потребовал провести расследование в отношении таких людей, как Алмасян, зная, что Германия как правовое государство, безусловно, будет работать над тем, чтобы начать расследование по его делу».

«Этот человек, поддерживающий режим, не только поддерживал Асада, но и действовал как головорез (шабих) для режима Асада, надзирая за сирийцами и поддерживая расистскую партию».

Пока не ясно, будет ли Алмасян депортирован в Сирию, на территорию под контролем любимого им президента Башара Асада. В его конкретном случае мы готовы подхватить знамя антииммигрантской борьбы из вялых рук AfD — чемодан, вокзал, Дамаск.