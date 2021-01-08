Джохар Царнаев пожаловался на содержание в тюрьме и требует 250 000 долларов компенсации

Джохар Царнаев, осужденный по делу о теракте в Бостоне, требует 250 тысяч долларов за то, что сотрудники тюрьмы не позволяют ему принимать душ и конфисковали кепку и бандану, сообщает издание Кавказ.Реалии.

Царнаев заявил в исковом заявлении, что подвергается дискриминации и незаконному обращению. Он пишет, что условия содержания сказываются на его физическом и психическом состоянии.

Иск пока не принят к рассмотрению, поскольку Джохар Царнаев не оплатил пошлину и предоставил не полный пакет документов, сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на Boston Herald.

Напомним, что Царнаев отбывает срок в исправительной тюрьме максимально строгого режима во Флоренсе (штат Колорадо), которую также называют "горный Алькатрас".

15 апреля 2013 года в Бостоне три человека погибли и более 280 получили ранения в результате двух взрывов, прогремевших во время марафона. Организаторами теракта считаются братья Тамерлан и Джохар Царнаевы. Старший Тамерлан погиб в перестрелке с полицией.

Ранее сообщалось, что Федеральный апелляционный суд в США отменил смертный приговор Джохару Царнаеву за террористическое нападение во время Бостонского марафона 15 апреля 2013 года. Суд постановил, что судья по данному делу не смог отобрать "адекватных присяжных заседателей", которые обладали бы необходимой непредвзятостью.