Хочешь в умру - не забудь вакцину от COVID-19

Паломники, желающие совершить умру (малое паломничество), должны будут принять вакцину от коронавируса. Об этом сообщил официальный представитель министерства хаджа и умры Саудовской Аравии Мухаммад Салих Бентен на последней пресс-конференции.

Бентен во время разговора с каналом Al-Arabiya, после того как ему самому сделали прививку в Джидде, сказал, что желающие совершить умру должны принять вакцину от коронавируса через приложение Sehhaty.

«Любой, кто регистрируется для получения вакцины от коронавируса через приложение Sehhaty и хочет совершить умру, должен принять вакцину», - сказал он.

Он также сказал, что все протоколы предосторожности и профилактические меры, включая дезинфицирующие средства, социальное дистанцирование, маски и все остальное, должны соблюдаться во время паломничества, даже если вы привились от Covid-19.

Со слов Мухаммада Салиха Бентена можно понять, что вакцинирование остается рекомендацией.

Министр также сказал, что все меры предосторожности и профилактические протоколы принимаются для сдерживания распространения коронавируса и согласовываются с Министерством здравоохранения, подчеркнув при этом, что паломничество умра «безопасно».