Турция-ОАЭ: намек на потепление?

Прошло всего несколько дней после объявления об окончании блокады Катара со стороны Саудовской Аравии и ОАЭ, как вдруг появляются намеки на еще одну возможную оттепель — в отношениях между ОАЭ и Турцией.

В четверг государственный министр иностранных дел ОАЭ заявил, что его страна является торговым партнером Турции номер один на Ближнем Востоке, сообщает агентство Anadolu.

«Мы не питаем никакой вражды к Турцией», - сказал Анвар Гаргаш американскому агентству Bloomberg.

По словам Гаргаша, желание Турции расширить свою региональную роль «за счет арабских стран» составляет главную проблему между двумя странами.

Как раз в четверг Гаргаш заявил, что ОАЭ скоро возобновят перевозки и торговлю с Катаром.

«Транспорт и торговля между странами Совета сотрудничества стран Персидского залива в соответствии с соглашением Аль-Уля начнутся в течение недели после подписания соглашения», - сказал Гаргаш.

«Мы счастливы, что перевернули страницу этого кризиса, и мы с нетерпением ждем будущего Совета сотрудничества стран Персидского залива, и страна [ОАЭ] работает над выполнением соглашения Аль-Ула», - добавил он.

Напомним, что во вторник в городе Аль-Уля на северо-западе Саудовской Аравии состоялся 41-й саммит стран Персидского залива, на котором было объявлено об окончании кризиса, продолжающегося с 2017 года между Катаром и Саудовской Аравией, Эмиратами, Бахрейном и Египтом.

Заявление Гаргаша фактологически немного не точное, так как торговым партнером Турции номер один на Ближнем Востоке является Ирак. Но здесь гораздо важнее примирительный (и даже дружелюбный) тон, с которым министр ОАЭ говорил о Турции. Некоторые аналитики усмотрели в этом желание наладить отношения с Турцией, хотя бы потому что вражда дорого бьет по карману, при том что ОАЭ вынуждены уже сокращать свой бюджет из-за рекордного падения в прошлом году. Так что торговля тут упомянута не случайно.

Это также нужно и Турции. Интересно, что заявление Гаргаша прозвучало практически одновременно с заявлением Чавушоглу, который анонсировал встречу с греческим коллегой Дендиасом на следующей неделе, а также о том, что Турция и Франция успешно работают над дорожной картой к нормализации отношений.

Но с другой стороны, примирительные слова Гаргаша следует воспринимать в связке со словами о стремлении Турции расширить свою роль в арабском мире как главной проблеме в отношениях. И вот здесь различное видение своих ролей может запросто перечеркнуть все выгоды от торговли, а следовательно и всю надежду на потепление.