Судан подписал сделку о нормализации отношений с Израилем

Судан официально подписал т. н. «Авраамическое соглашение» с Соединенными Штатами, несмотря на то, что этот шаг был отвергнут его политическими партиями, когда о нем впервые было объявлено в октябре прошлого года.

В заявлении канцелярии премьер-министра Судана в среду говорится, что министр юстиции Насредин Абдулбари подписал соглашение с находящимся с визитом в стране министром финансов США Стивеном Мнучином.

Исполняющая обязанности министра финансов Судана Хиба Ахмед и Мнучин также «подписали меморандум о взаимопонимании в Хартуме, чтобы предоставить механизм промежуточного финансирования в тот же день для погашения задолженности Судана перед Всемирным банком», говорится в заявлении ее офиса.

«Этот шаг позволит Судану впервые за 27 лет получить доступ к ежегодному финансированию от Всемирного банка на сумму более 1 миллиарда долларов», - говорится в заявлении.

Посольство США в Хартуме заявило, что соглашение «поможет Судану продвинуться по его преобразующему пути к стабильности, безопасности и экономическим возможностям».

Соглашение было подписано чуть более чем через два месяца после того, как президент США Дональд Трамп объявил, что Судан приступит к нормализации отношений с Израилем.

Суданские политические партии отвергли решение правительства о нормализации отношений с Израилем на момент его объявления, а официальные лица заявили, что они сформируют оппозиционный фронт против соглашения.

В заявлении партии Народный конгресс Судана, второго по значимости компонента политической коалиции «Силы свободы и перемен», в октябре говорилось, что суданский народ не обязан соглашаться с соглашением о нормализации положения.

Бывший премьер-министр Судана Садык аль-Махди также раскритиковал это заявление, добавив, что в знак протеста отказался от участия в организованной правительством конференции.

Напомним, что в прошлом году администрация Трампа заключила дипломатические пакты между Израилем и Объединенными Арабскими Эмиратами и Бахрейном - первые соглашения с арабскими странами, с тех пор, как Иордания признала Израиль в 1990-х годах и Египет в 1970-х. Марокко также установило дипломатические отношения с Израилем.

Все соглашения заключаются со странами, которые географически удалены от Израиля и сыграли незначительную роль, если таковая вообще была, в арабо-израильском конфликте.

Соглашения также способствовали серьезной изоляции и ослаблению палестинцев, подрывая давний арабский консенсус о том, что признание Израиля может состояться только в обмен на уступки в мирном процессе.

В заявлении говорится, что однодневный визит Мнучина был посвящен тяжелой экономике страны и возможной экономической помощи США, включая списание долга.

Внешний долг Судана превышает 60 миллиардов долларов. Освобождение от просроченной задолженности и доступ к иностранным займам широко рассматриваются как путь к восстановлению экономики.

Правительство борется с огромным бюджетным дефицитом и повсеместной нехваткой товаров первой необходимости, включая топливо, хлеб и лекарства.

Согласно официальным данным, годовая инфляция в последние месяцы превысила 200 процентов, так как цены на хлеб и другие основные продукты питания резко выросли.

В прошлом месяце администрация Трампа завершила исключение Судана из списка США «государственных спонсоров терроризма». Этот шаг был ключевым стимулом для правительства в Хартуме к нормализации отношений с Израилем.