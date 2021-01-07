Вашингтонский мятеж и турецкий тролинг

Прошедшая ночь стала без всякого преувеличения исторической для США. Сторонники Дональда Трампа взяли штурмом сессию Конгресса, которая проводилась, чтобы утвердить победу Джо Байдена на выборах. Через несколько часов после экстраординарного митинга Трампа, оспаривавшего свое поражение, размахивающие флагами трамписты разрушили заграждения у Капитолия и заполонили его внутри, а специальная сессия ушла на экстренный перерыв, когда протестующие ворвались в залы.

Отчаянная попытка Трампа в последнюю минуту отменить свое поражение на выборах вызвала хаос и обвинения в попытке «государственного переворота», а несколько стран призвали сторонников Трампа проявить спокойствие и сдержанность.

Случилось то, что еще несколько лет назад казалось невероятным. США стремительно ворвались в печальный клуб стран, где смена власти сопряжена с крайней поляризацией, насилием, мятежами, штурмом правительственных зданий и убийствами людей (как минимум четыре человека погибли за ночные события). И тот факт, что заявления международных организаций, а также различных правительств, о событиях в США, звучат как комментарии к ситуации в Сомали или Кыргызстане, делает все это особенно фантасмагоричным.

Но прежде всего оттянулись турки.

«Мы призываем все стороны проявлять сдержанность и сохранять спокойствие. Мы верим, что США преодолеют этот кризис».

«Мы призываем наших граждан избегать многолюдных мест».

Совершенно реальное заявление министерства иностранных дел Турции, практически слово в слово повторяющее заявление американского Госдепа во время попытки переворота в 2016 году.

Спикер турецкого парламента Мустафа Шентоп тоже не остался в стороне:

«Мы с тревогой следим за событиями в США и призываем стороны к спокойствию. Мы верим, что проблемы всегда должны решаться в рамках закона и демократии. Как Турция, мы всегда были сторонниками закона и демократии и всем рекомендуем».

Турецкий дипломат Волкан Бозкир, нынешний президент генеральной ассамблеи ООН, выразил позицию ООН:

«Как президент Генеральной Ассамблеи ООН, я опечален и обеспокоен сегодняшними событиями в Капитолии в Вашингтоне, округ Колумбия. США - одна из крупнейших демократических стран мира. Я верю, что в это критическое время в принимающей нас стране восторжествуют мир и уважение к демократическим процессам».

При этом на момент написания статьи (утро 7 января) кроме Турции не высказалась громко почти ни одна мусульманская страна. То ли они соображают, что делать дальше, и просто выжидают, то ли они просто в ужасе от будущего, в котором мировой гегемон США пали до уровня как их еще недавно называл Трамп shithole countries.