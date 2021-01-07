СБУ обвинило члена ХТ в финансировании ИГИЛ – доказательств нет

Служба безопасности Украины опробует российские технологии дискредитации мусульман из числа членов «Хизб ут-Тахрир». Для этого используют обвинения в финансировании терроризма, в частности ИГИЛ. Первым под прицел попал беженец из Таджикистана Машрабчон Хайдаров.

Главное управление СБУ в Киеве и Киевской области обратилось в миграционную службу страны с просьбой лишить статуса дополнительной защиты 43-летнего гражданина Таджикистана Машрабчона Хайдарова. Об этом говорится в документе за подписью заместителя начальника главного управления СБУ по Киеву и Киевской области Юрия Палагнюка. Он утверждает, что Хайдаров входит в ячейку ИГИЛ, действующую в Киевской области. Якобы эта ячейка готовит теракты на территории региона. Никаких фактов, подтверждающих причастность Хайдарова к мифической ячейке, не приводится. Беженец ведёт бизнес в сфере питания халяль и использует свою банковскую карту для расчётов. Международные переводы можно пересчитать по пальцам. По каждому из них Хайдаров дал пояснения в миграционной службе, куда его пригласили после обращения СБУ. Три «подозрительных» перевода – зарплата сотруднику, гражданину Узбекистана, которую он отправлял ему и его жене. Ещё один – подарок племяннику в Таджикистан. «После этого перевода племянник перестал со мной общаться, так его запугали. Да и вообще родственники, которые остались на родине, избегают общения со мной, это грозит серьёзными проблемами, ведь в Таджикистане против меня возбуждено дело», – рассказал Машрабчон.

Хайдаров оказался в Украине в 2015 году. До того он шесть лет прожил в Москве. В российскую столицу уехал, спасаясь от преследования на родине по политически мотивированной статье. «Уже тогда давали очень большие сроки. Правда, судили не за Хизб, а за покушение на конституционный строй и разжигание межрелигиозной розни», – рассказал беженец.

В российской столице Хайдаров открыл мебельный бизнес, изучал религию, идеологию «Хизб ут-Тахрир». К тому времени уже действовало решение Верховного Суда РФ о признании ХТ «террористической организацией». Но сроки членам этой партии давали сравнительно небольшие, до шести лет лишения свободы. «ФСБ, в основном, присматривалась к нам. После одного масштабного мероприятия Хизба, на котором я выступил с докладом, заметил за собой слежку», – рассказал Хайдаров. А вскоре на арендованной им квартире появились фсбшники в масках. Хайдарову чудом удалось ускользнуть. Он нелегально, без документов, вместе с единоверцем из Таджикистана пересек российско-украинскую границу.

Беглецов задержали украинские пограничники. Их поместили в центр содержания иностранцев в Черниговской области. В Украине Хайдаров после освобождения из пункта содержании иностранцев начал борьбу за получение статуса беженца. После отказа миграционной службы дело перешло в суды. По решению суда первой инстанции, а затем и апелляционного миграционная служба предоставила «дополнительную защиту». Это означает, что он легально может находиться в Украине. Тогда СБУ не возражала против предоставления такого статуса.

Практика свидетельствует, что получивший дополнительную защиту практически никогда не получает статус беженца, который даёт возможность свободно передвигаться по миру. УВКБ ООН предоставило Хайдарову грант для открытия своего бизнеса. Неоднократные проверки подтвердили правильность использования средств, а самого беженца-предпринимателя неоднократно приглашали делиться с искателями убежища своим успешным опытом интеграции в украинское общество. У М.Хайдарова сегодня функционирует несколько точек халяльного питания в пригороде Киева. В Украине, как и раньше на родине, предприниматель регулярно участвует в благотворительных акциях, его знают и уважают руководители местной власти.

Попытка СБУ приписать члену «Хизб ут-Тахрир» финансирование терроризма воспринимается самим Хайдаровым как нелепость и несправедливость. «Мне трудно сказать, они обвиняют меня из-за непонимания, что Хизб ненасильственная организация и не может разделять взгляды ИГИЛ, или они все понимают и просто пробуют – проглотит это общество или нет…Ведь большинство людей здесь не знает кто есть кто среди мусульман», – говорит Машрабчон Хайдаров. Он дал свои объяснения в миграционной службе и теперь ждёт развития событий. Как правило, миграционная служба не отказывает СБУ. Адвокат организации «Право на захист» Алена Калашник, представляющая интересы М.Хайдарова, считает, что основная борьба за права её клиента развернётся в суде после решения миграционной службы о лишении дополнительной защиты. «Мы видим ошибки оппонентов и обязательно используем их в суде», – уверена адвокат.

Нелепости в деле Хайдарова очевидны. СБУ считает основанием для подозрений в отношении беженца Хайдарова его обвинение со стороны ФСБ по статье 205.5 Уголовного кодекса России. Это «организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации». В России ему грозит пожизненное заключение. Но именно это обвинение стало основанием для предоставления ему дополнительной защиты. По такой же статье привлекают мусульман в оккупированном Россией Крыму. А украинские власти признают их политически мотивированными. И вот теперь пытаются преследуемого по политическим мотивам мусульманина представить террористом.