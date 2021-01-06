Сбитый в Армении российский вертолет: ничто не забыто?

Когда Азербайджан сбил российский военный вертолет в последние часы войны с Арменией, Москва, похоже, поначалу приняла объяснение и извинения Баку о том, что это была трагическая авария. Но теперь, почти два месяца спустя, российская военная прокуратура заявила, что намерена выдвинуть более серьезные обвинения и официально переквалифицировать дело в «убийство». Об этом пишет Джошуа Кучера в материале на сайте EurasiaNet, со ссылкой на российские СМИ.

Кучера считает, что более серьезные обвинения предполагают намерение Москвы вести жесткую игру с Баку на фоне скрытой напряженности, которая возникла в результате нового военного присутствия России на территории Азербайджана.

Напомним, что азербайджанские войска сбили российский Ми-24 вечером 9 ноября на границе между Арменией и азербайджанским анклавом Нахчыван. Судя по всему, вертолет обслуживал небольшой российский пост в армянском городе Ерасх. Два члена экипажа погибли, один ранен.

Азербайджан сразу же извинился и объяснил, что инцидент был несчастным случаем, даже предложив выплатить компенсацию семьям погибших. Через несколько часов война закончилась соглашением о прекращении огня при посредничестве России.

В Азербайджане было возбуждено уголовное дело по факту происшествия и продолжались попытки унять гнев России по этому поводу. Когда посол Азербайджана в Москве, казалось, преуменьшил значение этого инцидента, заявив, что «на войне такие вещи случаются», Баку поспешил исправить положение. Хикмет Гаджиев, старший советник президента Ильхама Алиева по внешней политике, публично упрекнул посла, заявив, что его заявление «противоречит официальной позиции страны и политике, проводимой» Алиевым.

После этого инцидент с вертолетом исчез из новостей. 21 декабря официального представителя Кремля Дмитрия Пескова спросили о ходе расследования, и он туманно ответил: «Москва и Баку ведут регулярный, тесный и конструктивный диалог по всем вопросам».

Однако сейчас Россия сигнализирует о том, что не намерена замораживать дело. Прокуратура переквалифицировала дело с «нарушения правил полетов или подготовки к ним, повлекшее смерть по неосторожности» на «умышленное убийство двух или более лиц », сообщил Интерфакс 4 января со ссылкой на «информированный источник». По словам источника, новые обвинения по более тяжелой статье предусматривают пожизненное заключение.

На следующий день Интерфакс распространил еще одно сообщение, также со ссылкой на анонимный источник, в котором говорилось, что Россия запросила у Азербайджана информацию, включая имена лиц, ответственных за сбитый вертолет. Он также предположил, что Россия ожидала, что Баку привлечет к ответственности подозреваемых. «Поскольку речь идет об иностранных гражданах, которые не могут быть выданы, российская сторона, скорее всего, направит материалы следствия в Баку для привлечения к ответственности виновных», - сказал источник.

Азербайджан еще не ответил на сообщения, а азербайджанские СМИ их не освещали. Но это происходит на фоне того, что азербайджанская общественность, оппозиционные политические группы и организации гражданского общества все более недовольны ролью России в обеспечении соблюдения режима прекращения огня.

Около 2000 российских миротворцев сейчас находятся в бывшей зоне боевых действий. Азербайджанцы возражают против сочувствия России армянам, в частности, против тесного сотрудничества российских солдат с де-факто властями Нагорного Карабаха. Эта тема регулярно появляется в азербайджанских социальных сетях.

Глава партии Народный фронта Азербайджана Али Керимли обвинил российских миротворцев в сотрудничестве с армянскими диверсантами. Губад Ибадоглу, азербайджанский экономист, ныне работающий в Университете Рутгерса в США, организовал петицию с требованием от правительства Азербайджана выгнать российских миротворцев.

Публично правительство Азербайджана пыталось помириться с Москвой, но нет никаких оснований полагать, что за кулисами они довольны тем, как развивается российская миротворческая миссия, более чем оппозиция. Ужесточение Москвы в вопросе со сбитым вертолетом может стать для Кремля средством давления на Баку, что согласуется с прошлой российской практикой.

Между тем Ильхам Алиев, Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян планируют встретиться в Москве, возможно, 11 января, сообщает Интерфакс со ссылкой на «дипломатический источник».