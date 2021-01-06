Верховный суд Пакистана приказал восстановить разрушенный индуистский храм

Верховный суд Пакистана приказал восстановить индуистский храм, который на прошлой неделе был сильно поврежден разъяренной толпой возле северо-западного города Карак.

Во время слушаний в столице Исламабаде во вторник главный судья Гульзар Ахмед приказал, чтобы храм Шри Парамханса Джи Махараджа Самадхи был восстановлен правительством, а расходы были возложены на местного мусульманского лидера, который предположительно несет ответственность призыв к разрушению храма.

30 декабря сотни протестующих, во главе с местными религиозными лидерами, прошли маршем к храму в отдаленной деревне Тери, расположенной в районе Карак, примерно в 85 км к югу от столицы провинции Пешавара. Они разрушили храм кирками и подожгли его.

Инцидент, по всей видимости, был спровоцирован планами по расширению помещений храма, который был построен в 1920 году и вновь открыт по решению суда в 2015 году после более чем 10-летнего закрытия.

После нападения в районе Карак полиция арестовала более 100 подозреваемых, которые, как считается, были частью толпы, напавшей на храм, и отстранила многих полицейских за предполагаемое неисполнение служебных обязанностей из-за того, что они не остановили нападение.

Слушания по делу в Верховном суде продолжаются, следующая дата рассмотрения назначена на 19 января.

Ранее, перед постановлением Верховного суда, правительство провинции Хайбер-Пахтунхва, где расположен храм, объявило, что будет использовать провинциальные фонды для восстановления храма, по словам министра информации провинции.

По оценкам правительства, в Пакистане проживает около 3,5 миллионов индуистов, которые составляют 1,6 процента меньшинства от 207-миллионного населения страны.