Франция возможно убила десятки гостей на свадьбе в Мали

Франция заявила, что в ходе авианалета на выходных в центре Мали были убиты десятки боевиков, в то время как несколько жителей деревни и местная группа заявили, что на самом деле французы расстреляли мирных гостей на свадьбе.

Жители Боунти рассказали, что одинокий вертолет открыл огонь среди бела дня в воскресенье, посеяв панику среди толпы, собравшейся на свадьбу.

«Это спасло их жизни», - сказал житель Ахмаду Гана.

Другая жительница деревни, Мэди Дико, добавила: «Мы были удивлены интенсивностью удара. Вертолет летел очень низко».

В воскресенье Табитал Пулакуу, ассоциация, пропагандирующая культуру малийской этнической группы фулани, сообщила об «авиаударе, унесшем жизни не менее 20 мирных жителей» во время свадьбы.

Представитель французских военных, полковник Фредерик Барбри, отрицает связь между рейдом и свадьбой, заявив, что такая связь «не соответствует информации, собранной до авиаудара».

Барбри сообщил информационному агентству Associated Press, что операция была проведена после нескольких дней разведывательной миссии, которая показала «подозрительное скопление людей».

По его словам, французские военные смогли прийти к выводу, что это была «террористическая вооруженная группа, исходя из отношения отдельных лиц, их оборудования и другой разведывательной информации».

Правительство Мали пока не дало никаких комментариев.

Гийом Нгуэфа, глава отдела по правам человека миссии ООН в Мали, подтвердил инцидент, но не сообщил подробностей.

Деревня находится в регионе Мопти, в 600 км от столицы Мали Бамако, где присутствует значительное присутствие вооруженных групп.

Этот регион является эпицентром военного наступления, которое началось на севере Мали в 2012 году и затем перешло в соседние Буркина-Фасо и Нигер, попутно разжигая межэтническую напряженность.

Тысячи солдат и мирных жителей погибли в результате конфликта, и сотни тысяч людей были вынуждены покинуть свои дома.

Деревенская трагедия вдали от боевых действий усилит давление на временное правительство Мали, в котором царствуют фигуры, имеющие связи с армией.

Напомним, что армейские офицеры свергли президента Ибрагима Бубакара Кейта 18 августа после нескольких недель протестов, отчасти вызванных его неспособностью победить боевиков. Власть в Мали была передана временному правительству.