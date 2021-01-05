Иран возобновил обогащение урана

Иран начал процесс обогащения урана до 20% на ядерном объекте в Фордо. Об этом со ссылкой на заявление официального представителя правительства страны сообщает агентство Mehr.
Власти страны планируют производить как минимум 120 килограммов такого урана в год. В Тегеране подчеркнули, что уже оповестили о своих планах Международное агентство по ядерной энергетике.
Власти Ирана подчеркнули, что в случае, если другие страны, участвовавшие в ядерной сделке в 2015 году, снова начнут соблюдать свои обязательства в течение следующих трех месяцев, Тегеран может отказаться от создания высокообогащенного урана.
Это объявление совпало с первой годовщиной убийства высокопоставленного иранского генерала Касема Сулеймани в результате удара американского беспилотника в Багдаде.
Это также происходит за несколько недель до того, как президент США Дональд Трамп покинет свой пост на фоне резкого роста напряженности, ведущего к наращиванию военной мощи в Персидском заливе.
В понедельник министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф, похоже, преуменьшил значение решения об увеличении уровня обогащения урана в связи с перспективой дипломатических переговоров с новой администрацией избранного президента США Джо Байдена, подчеркнув, что этот шаг «обратим».
«Мы возобновили 20% обогащение, как это предписано нашим парламентом. МАГАТЭ было должным образом уведомлено», - написал Зариф в Twitter.
«Наши меры по исправлению положения полностью соответствуют параграфу 36 СВПД после многих лет несоблюдения некоторыми другими участниками СВПД. Наши меры полностью обратимы после ПОЛНОГО соблюдения ВСЕМИ».
Уран оружейного качества требует обогащения на уровне 90 процентов, но в рамках ядерного соглашения 2015 года с мировыми державами Тегеран согласился сократить обогащение до 3,67 процента.
В свою очередь, пакт, известный как Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), освободил Иран от международных санкций, связанных с его ядерной программой.
Трамп вывел Вашингтон из соглашения в 2018 году, и его администрация вводит санкции в отношении иранского бизнеса, а также нефтяного и нефтехимического секторов, что душит экономику страны.
Иран постепенно ослаблял свои обязательства по соглашению, но последнее решение стало самым смелым нарушением СВПД со стороны Тегерана.