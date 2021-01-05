Иран возобновил обогащение урана

Иран начал процесс обогащения урана до 20% на ядерном объекте в Фордо. Об этом со ссылкой на заявление официального представителя правительства страны сообщает агентство Mehr.

Власти страны планируют производить как минимум 120 килограммов такого урана в год. В Тегеране подчеркнули, что уже оповестили о своих планах Международное агентство по ядерной энергетике.

Власти Ирана подчеркнули, что в случае, если другие страны, участвовавшие в ядерной сделке в 2015 году, снова начнут соблюдать свои обязательства в течение следующих трех месяцев, Тегеран может отказаться от создания высокообогащенного урана.

Это объявление совпало с первой годовщиной убийства высокопоставленного иранского генерала Касема Сулеймани в результате удара американского беспилотника в Багдаде.

Это также происходит за несколько недель до того, как президент США Дональд Трамп покинет свой пост на фоне резкого роста напряженности, ведущего к наращиванию военной мощи в Персидском заливе.

В понедельник министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф, похоже, преуменьшил значение решения об увеличении уровня обогащения урана в связи с перспективой дипломатических переговоров с новой администрацией избранного президента США Джо Байдена, подчеркнув, что этот шаг «обратим».

«Мы возобновили 20% обогащение, как это предписано нашим парламентом. МАГАТЭ было должным образом уведомлено», - написал Зариф в Twitter.

«Наши меры по исправлению положения полностью соответствуют параграфу 36 СВПД после многих лет несоблюдения некоторыми другими участниками СВПД. ​​Наши меры полностью обратимы после ПОЛНОГО соблюдения ВСЕМИ».

Уран оружейного качества требует обогащения на уровне 90 процентов, но в рамках ядерного соглашения 2015 года с мировыми державами Тегеран согласился сократить обогащение до 3,67 процента.

В свою очередь, пакт, известный как Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), освободил Иран от международных санкций, связанных с его ядерной программой.

Трамп вывел Вашингтон из соглашения в 2018 году, и его администрация вводит санкции в отношении иранского бизнеса, а также нефтяного и нефтехимического секторов, что душит экономику страны.

Иран постепенно ослаблял свои обязательства по соглашению, но последнее решение стало самым смелым нарушением СВПД со стороны Тегерана.