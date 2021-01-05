Конец блокады Катара

Саудовская Аравия открывает свое воздушное пространство, сухопутную и морскую границу с Катаром с понедельника, заявил вчера министр иностранных дел Кувейта, сославшись на сделку по урегулированию политического спора, который заставил Эр-Рияд и его союзников объявить бойкот Катару.

«На основании предложения [правителя Кувейта Эмира] Шейха Навафа было решено открыть воздушное пространство, а также сухопутные и морские границы между Королевством Саудовская Аравия и Государством Катар, начиная с сегодняшнего вечера», - заявил министр иностранных дел Кувейта Ахмад Насер ас-Сабах в эфире государственного телевидения.

В своем заявлении министр иностранных дел Кувейта добавил, что кувейтский эмир разговаривал с эмиром Катара и наследным принцем Саудовской Аравии.

Стороны «подчеркнули, что все заинтересованы в воссоединении» и соберутся в Аль-Уля [на саммите Совета стран Залива], чтобы подписать заявление, которое обещает «открыть яркую страницу братских отношений».

Напомним, что в июне 2017 года Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет обвинили Катар, среди прочего, в поддержке терроризма и слишком близких отношениях с Ираном, что привело к полному разрыву экономических и дипломатических связей. Они также ввели блокаду Катара с суши, моря и воздуха.

Катар неоднократно отрицал обвинения и заявлял, что разрыву отношений «нет законного оправдания».

Кувейт был посредником между Катаром и четырьмя арабскими государствами.

В прошлом месяце ССЗ сообщил, что эмир Катара шейх Тамим бин Хамад Аль Тани был приглашен на саммит блока, который начнется в Саудовской Аравии во вторник (то есть, сегодня).

В понедельник вечером Управление связи правительства Катара подтвердило, что шейх Тамим примет участие в саммите, который состоится в северо-западной провинции Аль-Уля. Это будет первый раз с начала кризиса в 2017 году, когда правитель Катара посетит Саудовскую Аравию.

В заявлении, сделанном государственным информационным агентством Саудовской Аравии в понедельник, наследный принц Саудовской Аравии Мухаммад бин Салман сказал, что саммит ССЗ будет «инклюзивным», и что он приведет государства к «воссоединению и солидарности в решении проблем нашего региона».

Вскоре после этого объявления министр иностранных дел ОАЭ Анвар Гаргаш назвал предстоящий саммит «историческим».

Между тем, в заявлении МИД Турции говорится, что Анкара «приветствует» решение о возобновлении открытия границы, добавив, что это «важный шаг к разрешению спора».

Прощальный аккорд Трампа

На Саудовскую Аравию и Катар оказывала давление администрация Трампа с требованием подписать соглашение. Обе страны рассматривают этот шаг как жест в адрес Трампа, а также как часть своих усилий по «очистке стола» и подготовке к приходу администрации Байдена.

Зять Трампа Джаред Кушнер также приедет на саммит Совета сотрудничества стран Персидского залива, который состоится в Аль-Уле. Посланник Белого дома Ави Берковиц и советник Брайан Хук, которые участвовали в переговорах по соглашению, присоединились к Кушнеру в его поездке.

Эксперты говорят, что договоренность в принципе была достигнута во время последнего визита Джареда Кушнера в Саудовскую Аравию и Катар несколько недель назад, когда он встретился с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммадом бин Салманом и катарским эмиром Тамимом. Кушнер поддерживает тесные отношения с обоими лидерами.

Тогда официальные лица США пролили свет на ход переговоров. Они рассказали, что после встречи с наследным принцем Кушнер отправился в Доху с Хуком, но оставил в Саудовской Аравии своих ближайших помощников Ави Берковица и Адама Болера. Четверка выступала посредником между саудовцами и катарцами по телефону в режиме реального времени, пока не было достигнуто предварительное соглашение.

В последние несколько недель состоялись заключительные обсуждения с саудитами и катарцами, чтобы убедиться, что они привержены достигнутым договоренностям.

Белый дом также лоббировал ОАЭ, Бахрейн и Египет, у которых все же были оговорки по поводу соглашения, и которые смотрят на Катар очень негативно и не считают катарцев искренними.

По словам аналитика Барака Равида, сославшегося на анонимные источники, сделка почти развалилась в воскресенье, когда недопонимание в последнюю минуту создало новую напряженность между саудовцами и катарцами. Кушнер, который должен был уехать в воскресенье днем, отложил поездку. Источники сообщают, что Кушнеру пришлось вести переговоры с саудитами и катарцами до середины ночи воскресенья, пока не было найдено решение. Он вылетел из Вашингтона в Саудовскую Аравию лишь рано утром в понедельник.

Конец конфликта?

Практически все наблюдатели отмечают, что решение по снятию блокады с Катара является важным шагом вперед. Ведь одно из предварительных условий катарцев заключалось в том, что не было смысла обсуждать или подписывать соглашение, пока Катар находится под несправедливой и незаконной блокадой. В этом смысле, заявление в понедельник стало очень важным именно потому что оно прокладывает путь к разрешению конфликта.

Тем не менее, те же наблюдатели отмечают, что до полного разрешения конфликта еще далеко, и в первую очередь потому что все корневые различия, приведшие к кризису, остаются в силе. Прежде всего это плохие личностные отношения между лидерами и большие политические разногласия по Ирану, Турции и Братьям-мусульманам*.

И здесь у многих наблюдателей возникает вопрос — неужели весь конфликт действительно закончится полной капитуляцией четверки блокирующих стран, и соответственно победой Катара, который пока что не выполнил ни одного условия своих оппонентов? Выглядит это уж очень маловероятно. Некоторые предполагают, что Катар все же пойдет на уступки, по крайней мере неофициально. Указывают в частности на то, что Катару после нормализации отношений уже не нужна будет столь явная поддержка Турции (которая вообще никак не участвует в процессе переговоров), зато он легко может пойти на нормализацию отношений с Израилем.

С другой стороны, это соглашение может наоборот существенно помочь улучшению отношений между Турцией и Саудовской Аравией, знаки которого появляются уже сейчас. Не приведет ли все это в конце концов к вражде между Саудовской Аравией и ОАЭ? Эксперты не исключают и такого варианта, тем более что разногласий между двумя союзниками набралось уже немало.

Впрочем, может быть и так, что неуступчивость Катара, как и недоверие катарцев к четверке, станут препятствием для настоящей нормализации отношений. Остается надеяться на прагматизм и здравомыслие участников конфликта. Как бы то ни было, снятие блокады это уже огромный шаг вперед.