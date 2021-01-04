В исторической мечети Ростова будет звучать джаз, а не азан

Власти Ростова-на-Дону передали джазовой школе построенное в начале ХХ века и перестроенное в советские годы здание соборной мечети, за которое боролись верующие. Об этом сообщает Кавказский Узел, добавляя, что муфтият объявил сбор денег на расширение действующей мечети.

Издание напоминает, что на данный момент в Ростове-на-Дону имеется лишь одна мечеть. В июне 2019 года там по случаю праздника Рамадан собрались 15 тысяч верующих, который назвали необходимостью строительство в городе второй мечети.

3 января на SMS-сервис "Кавказского узла" поступило сообщение о передаче муниципальному учреждению здания, на которое претендовала мусульманская община. "Здание армейского клуба по адресу Красноармейская, 97, на месте которого когда-то располагалась Соборная мечеть Ростова, передали школе имени Кима Назаретова. За здание мечети много лет борется мусульманская община города", - написал автор сообщения.

Эту информацию подтвердила администрация Ростова-на-Дону. "В настоящее время здание клуба закреплено на праве оперативного управления за МБУ ДО «Детская школа искусств «Образовательно-концертное объединение им.Кима Назаретова» для реализации основных видов уставной деятельности", - процитировало 2 января официальный ответ ростовской мэрии на вопрос о судьбе здания агентство Donnews. Как давно здание передано школе, не уточняется.

Мусульмане Ростова-на-Дону с 1980-х годов активно пытались вернуть своей общине здание на Красноармейской улице. С 1993 года верующие по исламским праздникам собирались возле этого здания или даже внутри и проводили молитвы. В 2016 году Духовное управление мусульман региона, основываясь на принятом шестью годами ранее Федеральном законе "О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения, находящегося в государственной или муниципальной собственности", попросило городские власти безвозмездно предоставить право собственности на здание, сообщается в публикации на сайте муфтията.

Однако городской департамент имущественно-земельных отношений ответил на просьбу отказом, заявив, что речь идет уже не об историческом здании мечети, а о построенном в 1980 году армейском клубе. Городской и областной арбитражные суды встали на сторону властей и отказались удовлетворять иск муфтията о передаче здания мусульманам.

Мусульмане не согласились с позицией властей и судов и анонсировали продолжение борьбы за здание. "Центральное духовное управление мусульман Ростовской области намерено использовать все законные способы для возврата первой соборной мечети г.Ростова-на-Дону", - сказано в справке об истории здания на сайте муфтията.

Мечеть, за здание которой борются мусульмане, была заложена в 1905 году, полностью строительство было завершено к 1918 году. Строительство велось на пожертвования купцов-мусульман в честь татарских полков, отличившихся в войне против армии Наполеона. Она была двухэтажной, с минаретом. Даже в советское время на пятничные и праздничные молитвы в мечети собирались тысячи мусульман. В 1953 году здесь удалось провести капитальный ремонт. Но спустя десять лет мечеть закрыли и опечатали, храмовое имущество конфисковали, имам был арестован. Здание использовалось сначала как склад продторга, затем как спортзал, а потом его перестроили в солдатский клуб, разрушив купол, минарет и часть стен, указано на сайте Духовного управления мусульман Ростовской области.

Ну и чтобы почувствовать разницу в отношении властей к различным религиозным общинам Российской Федерации, вот еще одна похожая (не совсем) история. Ростовская епархия Русской православной церкви (РПЦ) давно претендует на здание кукольного театра, выстроенное в советское время на фундаменте полностью (!) уничтоженного храма. Жители Ростова, считающие это недостаточным для передачи здания религиозной организации, в 2014 году собирали подписи против выселения театра кукол. Но Минимущества региона тем не менее распорядилось передать здание Ростовского государственного театра кукол в собственность РПЦ. При этом власти пообещали к 2023 году построить для театра новое здание.