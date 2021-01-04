2021: для Ближнего Востока этот год обещает стать хуже предыдущего

В некоторых частях Ближнего Востока в 2021 году ситуация может еще более ухудшиться, предупреждает ведущая неправительственная организации, настаивающая на том, что мир должен увеличить помощь этим странам, чтобы предотвратить конфликты, бедность и гибель тысяч людей от COVID-19.

Международный комитет спасения (IRC) назвал Йемен, Афганистан и Сирию тремя странами, наиболее подверженными риску ухудшения гуманитарной ситуации в этом году, в своем ежегодном отчете Emergency Watchlist (Список чрезвычайных ситуаций).

Все три страны переживают муки конфликта и эпидемии Covid-19, из-за боевых действий и изоляции гуманитарным работникам становится труднее добираться до нуждающихся.

Список IRC Emergency Watchlist состоит из 20 стран, наиболее подверженных риску гуманитарного кризиса.

Несмотря на то, что на долю стран в списке приходится всего 10 процентов мирового населения, именно там проживает 85 процентов людей в мире, нуждающихся в гуманитарной поддержке.

Вызовы

Эпидемия Covid-19 означает, что 2021 год может создать больше проблем для гуманитарных организаций, чем в предыдущие годы.

В отчете IRC говорится, что пандемия создала дополнительную нагрузку на и без того перегруженные системы здравоохранения, ограничила мобильность гуманитарных работников и привела к новым экономическим трудностям для миллионов людей.

«Мы не стремимся определять самые тяжелые кризисы в этом году или столетии, наш список для наблюдения - это то, какие страны столкнутся с новыми гуманитарными кризисами или увидят ухудшение в следующем году», - сказала Анастасия Моран, сотрудник IRC по гуманитарной политике и защите.

«Многие из стран, находящихся в верхней части списка, имеют несколько одинаковых триггерных точек, позволяющих определить пути их дальнейшего ухудшения», - сказала Моран.

«Йемен - одна из стран, которая сталкивается с этой тройной угрозой - это конфликт, это появление Covid, это изменение климата, а также проблемы с реагированием на все больше и больше потребностей на местах».

Йемен остается лидером списка третий год подряд. Это страна, в которой война убила около 100 000 человек, а голод или болезни остаются постоянной угрозой для миллионов.

«Мы всегда ожидаем увидеть такую ​​страну, как Йемен, снова на вершине списка, когда она уже находится в разгаре гуманитарного кризиса. Мы ожидаем дальнейшего ухудшения ситуации», - пояснил сотрудник IRC.

Моран предупредила, что крайне нестабильная ситуация в Йемене привела к увеличению количества фронтовых линий с 33 в начале 2020 года до 47 в декабре.

«Видеть такой рост новых боевых действий очень тревожно, а в следующем году может быть еще хуже», - сказала Моран.

Недавний конфликт в богатой нефтью провинции Мариб в центральном Йемене вызвал особую озабоченность IRC.

«Конфликт в Марибе частично вызван нефтяными месторождениями в этом районе, но в нем также находится миллион перемещенных лиц», - сказала сотрудник IRC.

«Таким образом, хотя могут быть стратегические причины того, почему конфликт продвигается туда, это также территория с очень уязвимым населением».

Нападение на делегацию правительства единства в аэропорту Адена в среду грозит дальнейшей эскалацией боевых действий между хуситами на севере и правительством Хади на юге. Тревожным признаком новой напряженности является то, что в четверг по районам под контролем хуситов нанесла удар авиация Саудовской Аравии.

Голод

ООН уже сообщала о «голодных условиях» в некоторых частях Йемена, где почти половина населения страдает от голода и отсутствия продовольственной безопасности.

В отчете Комплексной классификации фаз продовольственной безопасности ООН ранее в декабре указывалось, что 54 процента населения Йемена - около 16,2 миллиона человек - скорее всего, столкнутся с острой проблемой отсутствия продовольственной безопасности в период с января по июнь 2021 года.

В нем также сообщается, что 16 500 йеменцев уже переживают «катастрофическую, похожую на голод, ситуацию» с риском увеличения их числа в ближайшие месяцы.

Усиление боевых действий, несомненно, затруднит доступ агентств по оказанию помощи к нуждающимся в помощи и наиболее подверженным риску заражения Covid-19 из-за отсутствия доступа к медицинским учреждениям и недоедания.

Covid-19 представляет собой многогранную угрозу для Йемена не только из-за разрушительного воздействия болезни на уязвимое население, но и из-за других факторов.

«Ковид имел разрушительные последствия для Йемена ... наряду с вторичным воздействием на здоровье, например, обострение других потребностей в области здравоохранения и потеря средств к существованию», - сказала Моран.

«В таком месте, как Йемен, мы видим, что годы конфликта особенно затруднили борьбу с этой болезнью и более широким кризисом, который она породила».

К этому добавляются логистические проблемы при распределении помощи в Йемене из-за блокады, закрытия аэропортов и морских портов, а также регулярных хищений гуманитарных грузов боевиками.

Обзор гуманитарного доступа ACAPS - индекс, показывающий проблемы в оказании помощи уязвимым группам населения - поместил Йемен и Сирию в самую высокую категорию, наряду с Эритреей и Ливией.

«Йемен - одна из самых сложных операционных сред, она очень сложная с точки зрения логистики, идет ли речь о поставках в страну или поблизости, конфликт явно усложняет поставки», - говорит Моран.

Агентства по оказанию помощи, уже пострадавшие от бюрократических ограничений внутри Йемена, скорее всего, столкнутся с дополнительными проблемами в предоставлении поддержки из-за резкого сокращения финансирования в этом году.

Саудовская Аравия в этом году обещает лишь примерно треть от суммы, которую она предоставила Йемену за предыдущий год.

«Мы видим, что некоторые из крупнейших доноров сокращают финансирование. Такой разрыв действительно трудно восполнить, что сделало этот год катастрофическим для Йемена», - сказала Моран.

Конфликт и нестабильность

Гуманитарная ситуация в Афганистане, который занимает второе место в списке наблюдения, также очень серьезная. Страна страдает от всплеска насилия, в результате чего около половины населения нуждается в помощи - на 150 процентов больше, чем в предыдущем году.

ICR опасается, что в следующем году в Афганистане могут быть более ожесточенные боевые действия, при том, что уже 3 миллиона человек стали внутренне перемещенными лицами из-за конфликта и еще 1,2 миллиона из-за стихийных бедствий.

Хотя продолжающиеся переговоры между кабульским правительством и талибами* вселили надежды на мир, большая часть страны по прежнему вовлечена в конфликт.

В отчете IRC говорится, что даже если мирное соглашение будет заключено, Афганистан, вероятно, будет по-прежнему охвачен насилием со стороны группировки ИГИЛ* и других боевиков, которые часто нападают на медицинские учреждения по всей стране, что вынудило уже 35 центров закрыть свои двери в 2020 году.

Население Сирии также сталкивается с массовой вспышкой Covid-19, острой нехваткой продуктов питания и медикаментов, а также с массовым перемещением населения.

Уничтожение около 50 процентов медицинских учреждений страны - в основном из-за авиаударов авиации режима и его российских союзников - сделало ситуацию с Covid-19 практически неуправляемой во многих частях страны.

Болезнь имела разрушительные последствия и для режима и оппозиции, а также в автономном северо-восточном регионе под контролем курдских коммунистов, что привело к огромным последствиям для экономики и здоровья населения в целом.

Ливанский финансовый кризис также ощущается в Сирии из-за резкого сокращения оттока денежных средств и экспорта из ее соседа.

Крах сирийской лиры, отчасти из-за нехватки иностранной валюты, делает такие базовые вещи, как хлеб и топливо, все более недоступными для многих сирийцев.

Несмотря на то, что линии фронта на северо-западе Сирии стали более спокойными после подписания турецко-российского соглашения о прекращении огня в марте, Сирия остается все еще крайне уязвимой для еще следующей крупной вспышки боевых действий, особенно когда угроза Covid-19 утихает.

Массовое наступление режима на провинцию Идлиб в период с сентября 2019 года по март 2020 года привело к более чем миллиону перемещенных лиц и тысячам убитым.

Ливан также попал в список чрезвычайных ситуаций на 2021 год из-за обострения экономического кризиса в стране.

Премьер-министр Ливана Хасан Диаб заявил на этой неделе, что международные доноры не желают поддерживать Бейрут в финансовом кризисе из-за влиятельной роли «Хезболлы» в ливанской политике.

Он сказал Reuters, что правительственные резервы могут покрыть всего лишь шесть месяцев субсидий на топливо и пшеницу, что, несомненно, приведет к дальнейшим трудностям для ливанцев и сирийских беженцев.

США и другие потенциальные доноры потребовали от правительства Ливана решить проблему коррупции до того, как Бейрут получит дополнительное финансирование.

Из-за взрыва в порту Бейрута 4 августа, в результате которого погибло более 200 человек и были повреждены большие районы столицы, также остро встал вопрос о помощи.

«Это страна, которая находилась в эпицентре политического и экономического кризиса и теперь сильно пострадала от разрушительного воздействия взрыва 4 августа. Мы видим, как возникает новая чрезвычайная ситуация в стране, которая уже сталкивалась с такими серьезными трудностями, неуверенностью и беспокойством», - говорит Моран.

Палестина тоже стала одной из четырех новых стран, добавленных в список на 2021 год из-за нестабильной ситуации с безопасностью и гуманитарного кризиса в Газе.

«Страна столкнулась с коллапсом экономики, высоким уровнем безработицы и гуманитарным кризисом, и теперь Covid выбрался на вершину всего этого, усугубляя существующие угрозы», - сказала Моран.

«У них уже была блокада в течение десяти лет, но теперь у них есть дополнительные ограничения, связанные с ковидом, поэтому Газа становится еще более изолированной, а возможность людей получить доступ к основным гуманитарным товарам все более ограниченно».

Хотя IRC не работает на палестинских территориях, организация следит за ситуацией и обеспокоена растущей политической эскалацией и другими экономическими факторами.

«Это должно быть индикатором того, что мы действительно обеспокоены предстоящими 12 месяцами, когда может произойти серьезная эскалация», - сказала Моран, объясняя, почему Палестина была добавлена в список чрезвычайного наблюдения на 2021 год.

«Мы также видим больше сносов домов, больше ограничений, поэтому есть ряд показателей, указывающих на то, что 2021 год может быть для Палестины хуже, чем в предыдущие годы».

* - запрещены в РФ