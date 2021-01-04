Австрия призывает создать европейский реестр имамов

Мусульманские имамы в Австрии теперь обязаны регистрироваться в органах власти после новых мер, введенных правительством исламофобского канцлера Себастьяна Курца в прошлом году.

Эти меры якобы стали ответом на теракт, когда сторонник ИГИЛ* застрелил четырех человек и ранил еще 23 человек в столице Австрии в ноябре.

Вена также призвала европейские государства последовать ее примеру в регистрации имамов после того, как это решение вступило в силу в Австрии в пятницу.

«Большинство имамов перемещаются через многие страны ЕС, поэтому органам безопасности необходимо знать, кто и что проповедует в какой мечети в любой момент времени», - заявила министр по европейским делам Каролин Эдтстадлер в комментариях, опубликованных немецкой газетой Die Welt в субботу.

Эдтстадлер, член Австрийской народной партии Курца, добавила, что запрет на иностранное финансирование мечетей - уже введенный в Австрии - должен быть принят всем Европейским союзом.

Средства ЕС также должны находиться под жестким контролем, сказала она Die Welt, «настолько жестко контролироваться в будущем, чтобы они не поступали в организации и ассоциации, отстаивающие исламистские и антисемитские позиции».

После ноябрьского теракта в Вене Австрия предложила ряд драконовских мер, направленных на борьбу с экстремизмом. Эти предложения вызвали критику со стороны мусульман и правозащитных организаций Австрии как шаги направленные на подавление гражданского общества.

В прошлом месяце в законопроекте, предлагавшем объявить «политический ислам» вне закона, фраза была заменена на «религиозно мотивированный экстремизм». Законопроект создаст правовую основу для закрытия мечетей властями.

Усиление надзора над мусульманскими общинами в Австрии следует за аналогичными шагами Франции. В прошлом году Париж представил свой скандальный закон «о борьбе с сепаратизмом» и начал беспрецедентные рейды на мечети.

* - запрещены в РФ