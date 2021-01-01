В индийском штате Ассам закроют все мусульманские школы

Индийский штат, управляемый индуистской националистической партией Нарендры Моди, принял закон о преобразовании государственных исламских школ в обычные светские школы. По словам политиков штата эти школы дают образование ниже среднего.

Оппозиционные политики раскритиковали этот шаг и заявили, что он отражает антимусульманскую позицию правительства в стране с индуистским большинством.

Более 700 школ, известных как медресе, в Ассаме будут закрыты к апрелю, сообщил местному собранию министр образования штата Химанта Бисва Сарма.

«Нам нужно больше врачей, полицейских, бюрократов и учителей из мусульманского меньшинства, а не имамов мечетей», - говорит Сарма, восходящая звезда в Бхаратия Джаната парти (БДП).

Правительство собирается преобразовать их в обычные школы, поскольку образование, предоставляемое в медресе, не могло никого подготовить к «светскому миру и его земным заботам», сказал он.

Оппозиционные политики заявили, что этот шаг является ничем иным как нападением на мусульман. «Идея состоит в том, чтобы уничтожить мусульман», - сказал Ваджед Али Чодри, депутат от оппозиционной партии Индийский национальный конгресс.

Разумеется сложно представить, чтобы индуистским националистам не хватало мусульман бюрократов и полицейских, ведь это прямые конкуренты индуистского большинства в структурах власти. Зачем трогать исламские школы, которые позволяли мусульманам оставаться практически в своем консервативном гетто? Самый простой и очевидный ответ это банальная исламофобия, ненависть к Исламу и мусульманам. Посмотрим, что произойдет, если случится все именно так, как они того хотят (на словах), и штат Ассам получит сверхполитизированную мусульманскую общину с бюрократами, учителями и силовиками в своих рядах.

Между тем более 100 вышедших на пенсию высокопоставленных государственных служащих и дипломатов во вторник призвали правительство БДП в крупнейшем штате Индии Уттар-Прадеш отменить новый закон, криминализирующий «принудительное обращение невест в религиозную веру». Считается, что этот закон направлен специально против мусульман.