2020 стал наименее кровавым годом сирийской войны

Минувший 2020 год многие люди считают едва ли не худшим годом в истории человечества. В планетарном масштабе действительно этот год стал самым худшим для миллионов людей. Тем удивительнее оглядываться сейчас и видеть, что в некоторых смыслах он был гораздо лучше предыдущих лет. Например, количество погибших в Сирии в 2020 году стало самым малым числом с начала гражданской войны.

Сирийский конфликт унес жизни не менее 6800 человек в 2020 году, что является самым низким ежегодным числом погибших с момента его начала почти десять лет назад, сообщил в четверг Сирийский наблюдательный центр по правам человека — организация, которая базируется в Британии, и имеет обширную сеть источников на местах.

Согласно данным, собранным центром, в 2019 году в результате конфликта погибло более 10 тысяч человек.

Самым смертоносным годом стал 2014 год, когда погибло более 76000 человек.

Общее количество погибших с начала конфликта увеличилось до 387 000, включая 117 000 мирных жителей.

Боевые действия, начавшиеся в 2011 году после жестокого подавления протестов против режима, в значительной степени утихли в 2020 году, когда на северо-западе Сирии было заключено перемирие, а внимание было обращено на сдерживание пандемии коронавируса.

Однако насилие продолжает уносить жизни каждую неделю.

В среду боевики ИГИЛ* устроили засаду на солдат асадитского режима в восточной провинции Дейр-эз-Зор, убив 37 из них.

Это нападение было одним из самых смертоносных с момента территориального разгрома ИГИЛ в начале 2019 года.

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