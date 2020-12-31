В Татарстане в уходящем году открыли 16 новых мечетей

Духовное управление мусульман Республики Татарстан сообщило, что в 2020 году в республике были открыты 20 новых мечетей. Об этом сообщает издание Idel.Реалии.

По информации ДУМ, новые мечети появились в Тукаевском, Арском, Алексеевском, Бавлинском, Сабинском, Нижнекамском, Елабужском, Менделеевском, Буинском, Алькеевском и Пестречинском районах. В их числе есть мечеть в стиле хай-тек в Набережных Челнах на 200 человек.

Кроме того, в Татарстане восстановили здание сгоревшей мечети в селе Старый Каразирек Ютазинского района и реконструировали историческую каменную мечеть в селе Нижняя Береске Атнинского района. В Елабуге открыли среднюю школу "Ихсан", которую учредило ДУМ РТ.

Ранее по факту реставрации церкви 1757 года в селе Архангельские Кляри и мечети 1879 года в селе Большая Елга возбудили уголовное дело. Реставратор Александр Попов занимался восстановлением этих двух памятников. Впоследствии выделенных денег на реставрацию не хватило. Увеличивать объем финансирования татарстанские чиновники отказывались. В мае 2020 года Александр Попов добился личного разговора с президентом РТ Рустамом Миннихановым. Тогда глава республики пообещал выделить дополнительные деньги на реставрацию мечети.

При этом он сообщил Попову, что от восстановления церкви ему придется отказаться. В июне представители Казанской Епархии вывезли церковь из реставрационного центра Александра Попова в Вологодской области и передали ее другой организации. Позже представители Духовного управления мусульман РТ вывезли и мечеть.

Позже ДУМ Татарстана обратилось с иском в Арбитажный суд республики против реставрационного центра Александра Попова. ДУМ требует вернуть деньги, выделенные на восстановление мечети XIX века в селе Большая Елга.

По мнению Попова, отказ в продолжении сотрудничества, административное и возможное уголовное преследование связаны с его нежеланием платить "откаты" местным чиновникам. Он обратился за помощью к Генпрокурору России и министру культуры.