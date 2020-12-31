Йемен встретил свое новое про-саудовское правительство взрывом в аэропорту

Сильный взрыв прозвучал в аэропорту города Аден в Йемене в среду, вскоре после того, как там приземлился самолет, на борту которого находился недавно сформированный и поддерживаемый Саудовской Аравией кабинет министров.

Министерство внутренних дел Йемена заявило, что в результате взрыва не менее 26 человек погибли и более 50 получили ранения.

Организаторов взрыва установить не удалось, и ни одна группа не взяла на себя ответственность за нападение на аэропорт. Никто в правительственном самолете не пострадал.

Через несколько часов после нападения был слышен второй взрыв вокруг президентского дворца Маашек в Адене, куда были безопасно доставлены члены кабинета, включая премьер-министра Маина Абдулмалика, а также посла Саудовской Аравии в Йемене, сообщили жители и местные СМИ.

Было неясно, что стало причиной второго взрыва, и немедленных сообщений о жертвах не поступало.

Абдулмалик назвал теракт в аэропорту «предательским» и «трусливым».

«Это предательское, трусливое и террористическое нападение ставит правительство в центр его ответственности, которая заключается в прекращении переворота, восстановлении государства, обеспечении стабильности и восстановлении нашей страны», - сказал Абдулмалик.

Корреспондент AFP в аэропорту сообщил, что слышал два взрыва. «При выходе из самолета членов кабинета министров было слышно как минимум два взрыва», - сказал корреспондент.

Государственное телевидение Саудовской Аравии показало разрушенные автомобили и разбитые стекла. Над аэропортом поднимались клубы белого дыма.

Министр информации Йемена Муаммар аль-Ариани обвинил в нападении поддерживаемых Ираном повстанцев-хуситов, добавив, что все члены правительства находятся в безопасности.

«Мы заверяем наш великий народ, что с членами правительства все в порядке, и заверяем вас, что трусливое террористическое нападение поддерживаемых Ираном ополченцев хуситов не помешает нам выполнить наш патриотический долг», - сказал он в Twitter.

Однако сами хуситы отрицают свою причастность к взрывам.

Напомним, что новое правительство Йемена было приведено к присяге 18 декабря президентом Абдур-Раббом Мансуром Хади в рамках соглашения о разделе власти, заключенном при посредничестве Саудовской Аравии в 2019 году.

Новое правительство, возглавляемое премьер-министром Абдулмаликом, представляет северные и южные районы Йемена с равным числом членов от каждого региона. Его формирование является результатом компромисса между поддерживаемыми ОАЭ сепаратистами из Южного переходного совета и поддерживаемыми Саудовской Аравией сторонниками президента Хади. Оно должно положить конец военным столкновениям между этими сторонами, чтобы они могли сражаться как союзники против хуситов.