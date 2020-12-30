В Карабах прибыли турецкие миротворцы

Турецкие военные, назначенные для работы в объединенном центре мониторинга в районе Нагорного Карабаха, прибыли в Азербайджан. Об этом сообщил во вторник министр обороны Турции Хулуси Акар.

«Наши сотрудники отправились в Азербайджан и находятся там. После того, как строительство объединенного центра будет завершено и он начнет работать, один из наших генералов и 35 военных немедленно приступят к своим обязанностям», - сказал Акар на виртуальном оценочном совещании в конце года.

На встрече присутствовали начальник Генерального штаба Турции генерал Яшар Гюлер, другие военачальники и высшие должностные лица. Касаясь вопросов обороны и безопасности, Акар напомнил, что Азербайджан освободил свои земли из-под армянской оккупации почти через 30 лет.

Напомним, что 10 ноября Азербайджан и Армения подписали при посредничестве России соглашение о прекращении боевых действий и работе над всеобъемлющим урегулированием. Позже Турция и Россия подписали меморандум о взаимопонимании о создании совместного центра по наблюдению за мирным соглашением. Он будет создан на азербайджанских территориях, освобожденных от оккупации Армении.

Около 2000 российских миротворцев были размещены в Нагорном Карабахе в соответствии с условиями соглашения о прекращении огня и, как ожидается, останутся в регионе не менее пяти лет. Турецкий парламент также в прошлом месяце подавляющим большинством одобрил развертывание турецких миротворческих сил в Азербайджане после того, как Турция и Россия подписали соглашение о создании совместного центра для наблюдения за прекращением огня в регионе.

Ранее в декабре президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщил, что центр будет открыт в Агдамском районе. Акар подчеркнул, что турецкие вооруженные силы (TSK) в регионе также разминируют мины и самодельные взрывные устройства. Две специальные группы по обнаружению мин и разминированию, состоящие из 135 специалистов по разминированию TSK, оказывают поддержку азербайджанским войскам в районах, освобожденных от оккупации Арменией. Турецкие войска также обучают азербайджанских солдат методам и тактике обнаружения и разминирования.

«В рамках деятельности по оказанию гуманитарной помощи мы сделали все возможное, чтобы поддержать наших азербайджанских братьев и сестер, и мы будем продолжать делать это. Мы поддерживали их в их справедливой и достойной борьбе, и мы будем продолжать делать это», - добавил Акар.

В другом заявлении министерства обороны Азербайджана во вторник говорится, что военнослужащие Турции и Азербайджана прилагают совместные усилия по обнаружению и уничтожению мин в недавно освобожденном от оккупации Арменией Агдамском районе.

«Группа по обезвреживанию мин ВС Турции в нашей стране и подразделения инженерных войск Азербайджана выполняют задачи инженерного обеспечения в освобожденном Агдамском районе», - говорится в сообщении ведомства.

В нем также говорилось, что войска очистили «посевные площади и подъездные пути» от мин и неразорвавшихся снарядов. Публикуя кадры этих операций, министерство сообщило: «Продолжаются работы по обнаружению и обезвреживанию неразорвавшихся снарядов и мин на освобожденных территориях».

Несмотря на в целом позитивную динамику, нельзя не заметить, что 36 военных, даже если один из них генерал, совершенно не равноценны 2000 российского контингента. Так что говорить о турецкой миротворческой миссии наряду с российской кажется не актуально. С другой стороны, при таком активном участии в победе Азербайджана делать вид, будто турки это сторонние миротворцы в любом случае не имеет смысла.