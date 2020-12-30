Бангладеш продолжает переселять рохинджа на отдаленный остров

Четыре корабля ВМС Бангладеш, на борту которых находилось не менее 1800 беженцев рохинджа, во вторник вышли из порта Чаттограм, и направились к острову Бхашан Чар в Бенгальском заливе. Это произошло на фоне опасений, что многие из преследуемых беженцев были вынуждены переселиться на остров, подверженный наводнениям.

Беженцы рохинджа, которые жили в лагерях в Кокс-Базаре после того, как бежали из Мьянмы в 2017 году, были доставлены в Чаттограм на автобусах в понедельник.

Командующий ВМС Абдулла Аль Мамун Чоудхури сказал, что по меньшей мере 1804 рохинджа были перемещены на кораблях в Бхашан Чар.

Рохинджа несли сумки с вещами, игрушки и цыплят и делали селфи друг с другом, сидя на деревянных скамейках во время трехчасовой поездки из Чаттограмма в Бхашан Чар.

Правительство настаивало на том, что преследуемые беженцы хотят начать новую жизнь на Бхашан Чар, куда в начале этого месяца прибыли еще 1600 человек. Бангладеш в конечном итоге хочет переселить 100 000 рохинджа на отдаленный остров, чтобы разгрузить лагеря беженцев, в которых проживает около миллиона рохинджа.

Для вновь прибывших на остров, который министр иностранных дел А.К. Абдул Момен назвал «прекрасным курортом», построены жилые кварталы. В понедельник он сказал, что количество беженцев, перемещаемых в Бхашан Чар, составило немногим менее 1000 человек.

Но правозащитники выразили новые сомнения по поводу переезда, заявив, что некоторые рохинджа обнаружили, что их лачуги в лагерях закрыты на замки, поэтому у них не было другого выбора, кроме как уйти.

Судя по сообщениям с мест, международным журналистам не разрешается посещать остров. Правительство Бангладеш заявляет, что ему необходимо разгрузить территорию лагеря, покончить с преступной торговлей наркотиками, в которую вовлечены многие беженцы, и они находятся под сильным общественным давлением, чтобы разрешить кризис рохинджа.

По сообщениям корреспондента Al-Jazeera, который разговаривал по телефону с беженцами рохинджа на острове, они в целом довольны тамошними условиями. Остров довольно изолирован от материка, но в этом есть и свои плюсы - на материке беженцы были прикованы к лагерям и не имели свободы передвижения, здесь же в их распоряжении весь остров.

ООН заявила, что не участвовала в процессе, в то время как правозащитные организации заявляют, что правительство использовало «денежные стимулы», а также «тактику запугивания», чтобы заставить рохинджа принять предложение о переселении.

В октябре некоторые рохинджа рассказали СМИ, что они подверглись жестокому обращению после того, как объявили голодовку против принудительного переселения на необитаемый остров. В мае Дакка поместила на карантин около 300 рохинджа в Бхашан Чар - островке из илистого ила в подверженной циклонам прибрежной полосе, после того как беженцы были спасены с севшей на мель лодки.

Но министр иностранных дел Бангладеш заявил, что беженцы уезжают «добровольно».

Организация Объединенных Наций и правозащитные организации осудили переезд на остров, подверженный циклонам и наводнениям. ООН заявляет, что ей не разрешили провести техническую оценку и оценку безопасности Бхашан Чара, и она не участвовала в перемещении туда беженцев. Беженцы и гуманитарные работники говорят, что некоторых рохинджа вынудили отправиться на остров, который появился из моря всего 20 лет назад.

В целом, судя по независимым источникам большая часть переселенцев действительно едет на остров добровольно. Люди устали от жизни в переполненных лагерях и не видят перспектив в возвращении в Мьянму, поэтому хотят попробовать что-то новое. Тем более, что правительство Бангладеш кажется готово на эксперимент с постоянным городом рохинджа на своей земле. Жертва не столь уж велика, так как остров в 40 кв. километров образовался лишь в 2006 году из гималайского ила.