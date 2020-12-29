Рамиль Шамсутдинов: виновен, но заслуживает нисхождения

Присяжные признали виновным Рамиля Шамсутдинова, который в октябре 2019 года открыл стрельбу по сослуживцам в воинской части в Забайкальском крае. Как сообщает агентство «РИА Новости», после более трех часов совещания они единогласно решили, что солдат-срочник виновен в гибели восьми и ранении двух человек.

При этом присяжные в своем вердикте уточнили, что виновный заслуживает снисхождения. За это высказалось большинство голосов коллегии. В соответствии со ст. 65 УК это означает, что Шамсутдинов не может быть приговорен к пожизненному лишению свободы, ему грозит не более 20 лет колонии. Приговор ему должен вынести Второй восточный окружной военный суд в Чите.

Сторона обвинения ранее настаивала на том, что снисхождения солдат-срочник не заслуживает. Следствие пыталось доказать, что причиной трагедии стало нежелание солдата-срочника исполнить приказ командира — убитого им старшего лейтенанта Пьянкова, а дедовщина и прочие неуставные отношения никакой роли не сыграли. Обвинение также настаивало, что решение расстрелять сослуживцев возникло у рядового не спонтанно, и он заранее подготовил план преступления. Защита говорила об обратном — и именно с этим согласились присяжные.

Картина произошедшего тогда в воинской части однозначно показывает, что Шамсутдинов неоднократно подвергался издевательствам со стороны старослужащих. Настоящей пыткой было лишение солдат сна. К моменту расстрела Шамсутдинов за 74 часа караула спал не более четырех часов. По мнению защиты, это неизбежно должно было сказаться на психо-физическом состоянии солдата. Однако этот фактор практически не учитывается.