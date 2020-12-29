В Мали погибли трое французских солдат

Трое французских солдат погибли из-за того, что бронетранспортер подорвался на СВУ в районе Хомбори в центральной провинции Мопти, в Мали.

Солдаты участвовали в военной операции в рамках более крупной миссии, направленной на борьбу с вооруженными группировками в Африке, - говорится в заявлении администрации президента Франции в понедельник.

Министр обороны Франции Флоренс Парли заявила, что солдаты работали «в районе, где террористические группы нападают на мирных жителей и угрожают региональной стабильности».

Напомним, что Франция имеет более 5000 военнослужащих, дислоцированных в Западной Африке.

Инцидент в понедельник увеличил до 47 количество французских солдат, убитых в Мали с тех пор, как Франция впервые ввела свои войска в январе 2013 года, чтобы помочь отбросить боевиков, захвативших часть Мали.

Повстанцы перегруппировались в пустыне и теперь часто атакуют малийскую армию и ее союзников.

В ноябре французские войска убили Бахага Муссу, главу североафриканского крыла «Аль-Каиды»*.

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