ОАЭ прислали в Газу просроченное медицинское оборудование - СМИ

Недавний конвой с гуманитарной помощью, отправленный Объединенными Арабскими Эмиратами для помощи палестинцам в борьбе с Covid-19, содержал просроченные предметы и никакого полезного оборудования, которое могло бы помочь в борьбе с пандемией.

Представитель министерства здравоохранения Палестины заявил, что поставки Эмиратов «содержали очень старое оборудование, используемое в лабораторных тестах, которое не подходило для проверки граждан на коронавирус, в дополнение к другим устройствам, которые не будут полезны для пациентов с Covid-19», - сообщает Al Khaleej Online.

Согласно источнику, в колонне не было никаких аппаратов искусственной вентиляции легких, как утверждают эмиратские СМИ, а были только трубки, используемые для дыхательных аппаратов, бесполезные для больниц в Газе.

Источник сообщил, что министерство здравоохранения выразило возмущение и направило письмо в ОАЭ с требованием исправить ситуацию.

Источник также сообщил, что министерству здравоохранения Палестины придется нести большие затраты и усилия, необходимые для уничтожения просроченных предметов.

Эмиратовский новостной веб-сайт Аль-Айн ранее сообщал, что в колонне помощи было 100 аппаратов искусственной вентиляции легких и 200000 наборов для тестирования на коронавирус - предметов, которые в секторе Газа сильно не хватало.

Аль-Айн также указал, что в колонне находилось более 14 тонн предметов медицинского назначения для поддержки медицинских работников в секторе Газа.