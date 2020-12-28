Россия даст деньги Кыргызстану на выплату пособий и зарплат

Россия выделит Кыргызстану 20 млн. долларов на безвозмездной основе. Об этом сообщает Фергана со ссылкой на пресс-службу посольства РФ в республике.

Средства пойдут на покрытие финансового разрыва в бюджете в части выплат заработной платы работникам бюджетной сферы, пенсий, пособий малообеспеченным семьям, а также финансирования системы здравоохранения.

Проект соглашения одобрен кыргызской стороной и будет подписан в ближайшее время, сообщили в посольстве.

Как уточняет Tazabek, транш поступит в Кыргызстан до 30 декабря 2020 года. Бишкек обязуется предоставить РФ отчет об использовании предоставленной помощи до 15 марта 2021 года. Москва, в свою очередь, имеет право в случае необходимости направить Кыргызстану запрос с целью уточнения отдельных положений представленного отчета в течение 30 дней после его получения.

Последний раз о публичной финансовой помощи Киргизии сообщалось в 2019 году: тогда Россия безвозмездно выделила республике 30 млн. долларов.