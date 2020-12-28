ХАМАС запрещает мусульманам праздновать рождество, многие палестинцы недовольны

Фатва правительства ХАМАС в секторе Газа, призывающая «ограничить взаимодействие» мусульман с празднованием христианского Рождества вызвало возмущение у многих палестинцев, которые обвиняют ХАМАС в угрозе «национальному единству».

15 декабря Валид Овайда, директор Главного управления проповеди и руководства в рамках министерства вакфов в Газе, опубликовал внутренний документ, в котором говорилось о необходимости фатвы, которая запрещает мусульманам праздновать Рождество.

В просочившемся документе, адресованном Абдель Хади Аль-Ага, заместителю министра по делам вакфов ХАМАС, также говорилось, что следует провести онлайн-кампанию, чтобы отговорить палестинских мусульман от участия в христианских празднованиях Рождества.

В 2009 году в секторе Газа проживало около 3000 палестинских христиан, но, как полагают, с тех пор их число уменьшилось до 1300, отчасти из-за разрушительной осады со стороны Израиля.

Некоторые палестинцы назвали решение ХАМАС «расистским», истолковав его как призыв к палестинским мусульманам дистанцироваться от христиан.

Считается, что решение ХАМАС не связано с пандемией Covid-19. Палестинские мусульманские лидеры и официальные лица, такие как покойный Ясир Арафат, исторически посещали празднования Рождества и Пасхи.

Палестинский форум, независимая группа, способствующая диалогу между палестинцами, раскритиковал решение ХАМАС, заявив в сообщении в Facebook, что «палестинские христиане - это мы», и добавив, что он «отверг и осудил это решение», выразив свое «удивление» тем, что в первую очередь в рамках министерства вообще есть Главное управление проповеди и руководства.

Палестинский форум также заявил, что противоречивый документ является нарушением собственной политической хартии ХАМАС от 2017 года, в которой говорится: «Палестинский народ - это один народ, состоящий из всех палестинцев внутри и за пределами Палестины, независимо от их религии, культуры или политической принадлежности».

Палестинский демократический союз (ПДС), левая партия, назвал этот документ «вопиющим отходом от ценностей терпимости и братства, которые всегда преобладали среди палестинского народа, христиан и мусульман».

Другие палестинцы пошли еще дальше: «Это опасный документ ХАМАС», - цитирует правозащитника из Рамаллаха Шахина Фахми израильская газета Jerusalem Post. «Это преступление, и виновные должны быть привлечены к ответственности».

Однако официальный представитель ХАМАС Фавзи Бархум сказал, что его движение «ценит исторические отношения между мусульманскими и христианскими членами палестинского народа, которые вместе живут на земле Палестины».

После возмущения министерство вакфов выступило с заявлением, в котором говорилось, что внутренний документ «не имеет ничего общего с христианами, отмечающими свои праздники, выполняя свои религиозные обряды или участвуя в общественной жизни, а направляет мусульман относительно их религиозных правил. об участии в немусульманских религиозных мероприятиях».

В министерстве заявили, что оно является «официальным религиозным органом для всех жителей Палестины - мусульман, христиан и других».

Отметим, что возмущение начинает вызывать уже не запрет христианам на открытое празднование своих праздников, а наставление мусульманам не участвовать в праздниках христиан. Теперь уже даже такие фатвы считаются крайним проявлением нетерпимости, экстремизма и фанатизма.