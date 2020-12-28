Кашмир: индийская армия подбрасывает оружие убитым кашмирцам

В воскресенье индийская полиция обвинила армейского офицера и двух его сообщников в том, что они подбросили оружие к телам трех рабочих, убитых в Кашмире, чтобы это выглядело так, как будто они были вооруженными боевиками и были убиты в перестрелке.

Их июльская смерть вызвала фурор в управляемом Индией Кашмире.

В заявлении полиции говорится, что капитану Бхупендре Сингху предъявлено обвинение в убийстве, заговоре и других преступлениях. Сейчас он находится под военным арестом. Два гражданских «источника», которые были с ним в то время, находятся под стражей в полиции.

В заявлении полиции, опубликованном поздно вечером в воскресенье, говорится, что этот офицер и двое сообщников «подложили незаконно приобретенное оружие и боеприпасы к их трупам после того, как узнали их личности, и пометили их как злостных террористов, владеющих военными арсеналами».

В сентябре индийская армия признала, что ее солдаты превысили полномочия в соответствии со спорным Законом о специальных полномочиях вооруженных сил, который оставляет солдат безнаказанными за убийства мирных жителей.

Армия первоначально утверждала, что трое мужчин были убиты в перестрелке в деревне Амшипора на юге Кашмира и что у них были обнаружены три единицы оружия. Тела были поспешно закопаны в отдаленном приграничном районе.

Семьи мужчин в отдаленном горном районе Раджури опознали их месяц спустя по фотографиям, которые были распространены в социальных сетях. По словам родственников, все трое лишь искали работу в яблоневых садах Кашмира.

25-летний Джавид Ахмад, младший брат которого Ибрар Ахмад был среди трех убитых мужчин, сказал, что семья «потеряла покой и сон в поисках справедливости».

«Один из них был моим братом, а двое других - двоюродными братьями. Мы не знаем, добьемся ли мы справедливости или нет», - сказал Ахмад, проживающий в районе Раджури штата Джамму.

«Мы еще не знаем всей истории, нам нужно рассказать всю правду о варварском акте, в результате которого мы потеряли трех молодых членов семьи».

Противоречие вызвали редкие отдельные расследования, проводимые индийской армией, у которой более 500 000 солдат находятся в Кашмире, и полицией, которая заявила, что была проинформирована о предполагаемой перестрелке только после убийств.

Лишь на прошлой неделе армия сообщила, что запись доказательств по делу завершена и последуют действия.

По итогам расследования тела трех мужчин были эксгумированы в сентябре и возвращены их семьям после анализа ДНК.

Согласно заявлению, местный суд спросил армию, следует ли судить обвиняемого в гражданском суде или в военном трибунале.

В соответствии с чрезвычайным законом, применяемым в Кашмире с 1990 года, когда вспыхнуло вооруженное восстание против индийского правления, индийских солдат, размещенных в регионе, нельзя судить в гражданском суде без согласия Нью-Дели.

За последние 30 лет такого разрешения ни разу не было, несмотря на десятки запросов полиции после расследования действий армии.

Правозащитники в Кашмире отмечают, что в прошлом армия убила многих мирных жителей в инсценированных перестрелках, назвав их «повстанцами». За это солдаты получают денежные пособия и медали.

В 2010 году полицейское расследование показало, что военнослужащие убили трех мирных жителей в перестрелке в районе Мачил возле линии контроля в районе Купвара. Трое мирных жителей были заманены в Мачил и убиты там, прежде чем армия заклеймила их как «боевиков».

Десятки тысяч людей, в основном мирные жители, погибли в конфликте, длившемся несколько десятилетий.