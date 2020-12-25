Изгонят ли из Татарстана "татарский дух"?

На этой неделе в Татарстане произошли два представляющихся взаимосвязанными события, которые могут иметь далеко идущие последствия для республики крупнейшего мусульманского народа РФ. Оба связаны с городом Елабуга, в исходно татарском звучании - Алабуга.

Сперва в нем без особого шума был открыт памятник российской императрице Софие Августе Фредерике Ангальт-Цербстской, более известной как Екатерина II. Памятник был построен на деньги спонсоров, в частности Российского Дворянского Собрания, и открыт при участии местного православного протоиерея Сергея Лепихина.

В свое время, в 2016 году идея строительства этого памятника вызвала большие споры, в частности, официальный протест со стороны Всемирного Форума Татарской Молодежи, который указал на то, что это может оскорбить чувства соседних мусульманских народов, таких как башкиры, крымские татары и ногайцы, ставшие жертвой репрессивной и завоевательной политики это императрицы. Тогда это планировалось сделать в Казани и напротив Старо-Татарской слободы, что вызвало соответствующую реакцию. Сейчас это было сделано в городе, обязанном Екатерине II статусом уездного города (райцентра на привычном современном жаргоне), со значительной, возможно преобладающей долей русского населения, что по идее было призвано найти какой-то "компромисс".

Комментируя все это, мы прежде всего должны напомнить, что отношение Ислама к любым памятникам и статуям живых существ, кто бы это ни был, в принципе негативное. Однако мы отдаем себе отчет в том, что в таких странах как Россия мусульмане живут в реалиях светских государств с устоявшимися традициями возведения различных истуканов. Поэтому оценивать их приходится скорее не с религиозной (тут в принципе все ясно), а с культурно-исторической и этно-политической точек зрения. И здесь тоже возможны два подхода - радикальный и умеренный.

Первый исходит из негативного отношения к любому символическому имперскому присутствию на землях Татарстана. И как показывает практика, в том числе те события, о которых пойдет речь в этой статье, для мусульман-татар и других коренных мусульманских народов, титульных для соответствующих республик, этот подход принципиально верен. И не только с точки зрения своей древней, но и с точки зрения современной российской истории. Ведь создание этих республик и самоопределение их титульных народов произошли не в царский период, а уже после 1917 года, во время двух революционных волн - в 20-х и 90-х годах прошлого века. Те же, кто сегодня мечтает о возвращении порядков до февраля 1917 года и всячески их прославляют, в том числе подобными памятниками, обычно призывают к упразднению национальных республик и их превращению в обычные русские губернии.

Сторонники второго, умеренного подхода призывают учитывать то, что мусульманские, и не только, народы России все-таки вписаны в российский культурно-исторический контекст, и что надо находить в нем не только темные, но и светлые страницы. И если например памятник заведомым палачам вроде Ермолова - это однозначное зло, то про Екатерину II можно вспомнить то, что именно начиная с нее в поздний имперский период в отношении верноподданых российских мусульман начинает проводиться политика относительной веротерпимости, создания "духовных магометанских собраний" и т.п. Словом, "не все так однозначно", поэтому можно пойти на компромисс.

Однако тут возникают два вопроса.

Первый - почему, когда "не все так однозначно", на компромисс нужно идти только в пользу одной стороны? Например, в соседнем Башкортостане башкирская общественность уже годами не может добиться от его властей установления памятника основателю первой Башкирской республики Ахмет-Зак Валиди. Не дают - именно потому, что "не все так однозначно", мол, поддерживал "басмачей", был "пантюркистом", "сотрудничал с нацистами" и т.п. Но почему тогда закрываются глаза на куда более неоднозначные (а точнее вполне однозначные) действия Екатерины II в отношении усмиряемых и покоряемых империей мусульман?

Второе и главное. Начавшись с открытия памятника Екатерине II, эта история имела на этой неделе куда более показательное продолжение. Вчера, 24 декабря 2020 года Топонимическая комиссия г.Елабуга при Елабужском исполкоме (мэрии) приступила к работе по переименованию всех традиционных татарских названий улиц города. Основанием для этого стало решение Федерального казенного учреждения "Налог-сервис" ФНС г.Москвы, которое 24 августа 2020 года отказалось внести в базу данных названия улиц татарстанского города с использованием татарских слов, потребовав их изменения на русские. В частности, предлагается переулок Ихлас переменовать в переулок Искренний, улицу Алмагач в улицу Фруктовая, улицу Хыял в улицу Мечтателей и т.д.