"Бред сивой кобылы": казахстанский МИД про слова депутатов Госдумы

Высказывания депутатов нижней палаты российского парламента Вячеслава Никонова и Евгения Федорова о территории Казахстана не отражают официальную позицию Москвы, заявил министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди. Слова Федорова он назвал «бредом сивой кобылы», сообщает «Интерфакс».

Никонов, глава комитета Госдумы по образованию и науке, а также председатель правления фонда «Русский мир», ранее в декабре заявил в эфире Первого канала, что «территория Казахстана — это большой подарок со стороны России». После этого временного поверенного в делах России Александра Комарова вызвали в МИД Казахстана.

Федоров на следующий день также заявил о подаренных Казахстану территориях, а реакцию МИД страны расценил как проявление неблагодарности. 20 декабря Федоров еще и заявил, что Казахстан часть территорий получил в аренду, а после выхода из СССР обязан эти земли вернуть. Он также выступил за «восстановление единого государства с Казахстаном» и пригласил граждан республики «стать гражданами Российской Федерации».

«Если говорить о словах Федорова, и вчера также он повторился, то я как казах и гражданин Казахстана хочу сказать — это задевает мою гордость. Имея высшее образование, зная историю нашей родины, я бы ответил на это высказывание на русском языке следующим образом — это бред сивой кобылы. Когда такие вопросы поднимаются, в первую очередь надо опираться на историков, ученых», — сказал Тлеуберди в Мажилисе.

Министр напомнил, что после выступления Никонова российскому дипломату была передана нота с официальной позицией руководства Казахстана.

«Согласно имеющейся практике, официально они не отвечают, но сообщили нам о принятых мерах у них. Они связались с парламентом, с администрацией президента и высказали критику о том, что нельзя публиковать подобные слова», — рассказал глава МИД.

Он напомнил, что делимитация госграницы уже была проведена на законодательном уровне и об этом подписан двусторонний договор. Демаркацию границы, прерванную из-за пандемии, должны завершить в течение трех лет.

Отметим, что отношение России к пост-советским границам безусловно заслуживает того, чтобы казахские лидеры серьезно воспринимали любые подобные заявления от не самых последних людей РФ.