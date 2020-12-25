США разрешили Ирану купить вакцину от коронавируса

Иранский чиновник заявил в четверг, что Тегеран добился одобрения США на перевод средств для покупки вакцины против коронавируса из-за границы.

Глава Центрального банка Абдольнасер Хеммати сказал, что иранский банк получил разрешение от Управления по контролю за иностранными активами Казначейства США на перевод денег в швейцарский банк для оплаты вакцины.

«Они (американцы) наложили санкции на все наши банки. Они приняли этот случай под давлением мирового общественного мнения», - сказал Хеммати государственному телевидению.

Хеммати сказал, что Иран заплатит около 244 миллионов долларов за первоначальный импорт 16,8 миллионов доз вакцин от COVAX, межведомственной группы, занимающейся обеспечением справедливого доступа к вакцинам для стран с низким и средним уровнем доходов.

Официальные лица Ирана неоднократно заявляли, что санкции США не позволяют им производить платежи в пользу COVAX, на которую подписались около 190 стран.

Иранские СМИ сообщили, что на этой неделе иранская компания Shifa Pharmed начала регистрацию добровольцев для испытаний на людях первого отечественного кандидата на вакцину от COVID-19.

Пресс-секретарь министерства здравоохранения Сима Садат Лари ранее сообщила государственному телевидению, что 152 человека умерли от COVID-19 в Иране за последние 24 часа - это самый низкий показатель с 18 сентября, в результате чего общее число погибших достигло 54 308 человек. Иран при этом остается наиболее пострадавшей страной на Ближнем Востоке.

Снижение смертности происходит после более чем месяца запретов на ночное движение транспорта и других ограничений в крупных городах. Полиция сообщила в среду, что по всей стране было наложено 96 000 штрафов для водителей, нарушивших комендантский час.

Официальные лица предупреждают, что опасность повторной вспышки все еще очень высока.

Напомним, что президент США Дональд Трамп вышел из ядерной сделки 2015 года между Ираном и шестью мировыми державами в 2018 году и ввел новые санкции. Приход к власти избранного президента Джо Байдена повысил вероятность того, что Вашингтон может вновь присоединиться к сделке. А такой гуманитарный жест доброй воли как одобрение сделки с покупкой вакцины может стать первым шагом к следующим переговорам.