Китай не собирается прекращать репрессии в Синьцзяне

В понедельник официальный представитель Коммунистической партии Китая дал понять, что не стоит ожидать прекращения репрессий в Синьцзяне, но при этом сказал, что основное внимание режима смещается на «устранение корней экстремизма».

«В данный момент мы не можем успокоиться, потому что угрозы все еще существуют», - сказал в интервью Associated Press в Пекине Сюй Гуйсян, заместитель генерального директора отдела по связям с общественностью коммунистической партии в Синьцзяне.

Сюй не ответил напрямую, будут ли ослаблены репрессивные меры, но сказал, что «четыре года без терроризма не означают, что угрозы или опасности вообще нет».

Он сказал, что партия изучает способы достижения устойчивой стабильности в многонациональных приграничных районах, таких как Синьцзян, регион на крайнем западе Китая, примерно в 2400 километрах от Пекина.

«Нам нужно больше думать о глубоко укоренившихся проблемах, включая социальные основы и почву, которые вызывают экстремизм и терроризм», - сказал он.

Сюй точно также отрицает наличие принудительного труда, когда выпускников профессионально-технических учебных заведений, как утверждается, заставляют работать на заводах как в Синьцзяне, так и в других местах Китая.

Он сказал, что 117000 человек уехали работать в другие части Китая с 2014 года в рамках программ, которые позволили им развить навыки и покинуть фермы для более высокооплачиваемой работы на заводе.

Между тем таможенное управление США заблокировало импорт одежды и других товаров из Синьцзяна в этом году из-за проблемы принудительного труда, а британские политики требуют, чтобы британские компании очистили свои цепочки поставок от принудительного труда.

По словам Сюй, ограничения США вынудили некоторые фирмы региона искать другие рынки как дома, так и за рубежом.

«Нельзя предположить, что компании Синьцзяна не могут жить без рынка США или некоторых американских компаний», - сказал он.

Ранее в понедельник Сюй и другие официальные лица провели трехчасовую пресс-конференцию в Пекине, чтобы опровергнуть настойчивую и растущую международную критику действий правительства в Синьцзяне.

Они привели с собой четырех уйгуров, выпускников «центров профессионального обучения» и рабочих, и показали видеоинтервью с другими. Разумеется, все хвалил предоставленные им «возможности». Никто не сказал, что их заставляли что-либо делать.

Но чиновники Синьцзяна по прежнему не разрешают журналистам иностранных СМИ свободно освещать регион, за исключением показательных посещений, которые они же устраивают.

Элайджан Анаят, пресс-секретарь правительства Синьцзяна и этнический уйгур, сказал, что сообщения о принудительной стерилизации для ограничения роста уйгурского населения были чистой воды сфабрикованными антикитайскими силами.

Сюй в интервью повторил это отрицание. Он объяснил недавнее падение рождаемости в Синьцзяне тем, что молодое поколение хочет меньшие семьи.

Рождаемость упала до 10,7 на 1000 человек в 2018 году после того, как последние восемь лет оставалась стабильной на уровне 15,5 на 1000 человек.

В 2017 году политика планирования семьи была пересмотрена, и теперь в Синьцзяне разрешено иметь двух детей в городских семьях и трех детей в сельских семьях.