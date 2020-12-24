Катар достиг первичного соглашения с Саудовской Аравией, ОАЭ и Бахрейном

Заместитель премьер-министра Катара шейх Мухаммад бин Абдур-Рахман Аль-Тани в среду подтвердил, что страны Персидского залива достигли первоначального соглашения, позволяющего покончить с конфликтом вокруг Катара, сообщает Reuters.

Аль-Тани, который также является министром иностранных дел Катара, призвал к деэскалации напряженности в районе Персидского залива путем переговоров между странами Персидского залива и Ираном.

После встречи со своим российским коллегой Сергеем Лавровым Аль-Тани подтвердил, что прорыв был достигнут две недели назад благодаря посредничеству Кувейта.

Он отметил, что переговоры велись только с Саудовской Аравией, и подчеркнул, что она представляла все другие государства Персидского залива, связанные с кризисом.

Al-Jazeera сообщила, что высокопоставленный катарский чиновник заявил, что кризис в Персидском заливе должен быть разрешен путем диалога, уважения суверенитета и невмешательства во внутренние дела государств.

«Мы выйдем из этого кризиса и вновь обретем доверие к Совету сотрудничества стран Персидского залива как региональной организации», - заявил Аль-Тани, добавив: «У выхода из кризиса нет никаких политических препятствий».

Во вторник Саудовская Аравия подтвердила, что поддерживает единство стран Персидского залива. На прошлой неделе министр иностранных дел Кувейта заявил, что 5 января Саудовская Аравия примет ежегодный саммит стран Персидского залива.

Страны Персидского залива обычно проводят эту встречу в декабре, но источники сообщили Reuters, что она была перенесена на январь, чтобы объявить о существенном продвижении в отношении кризиса в Персидском заливе.