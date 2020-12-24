Трамп помиловал наемников, устроивших резню в Багдаде в 2007 году

Международный резонанс вызвало решение Дональда Трампа помиловать американских наемников, осужденных за убийство по меньшей мере 14 иракских мирных жителей в ходе резни в Багдаде в 2007 году. Особенное возмущение это вызвало в Ираке.

Вчера Трамп помиловал четырех подрядчиков ЧВК Blackwater, осужденных за убийство и непредумышленное убийство шесть лет назад.

Они охраняли колонну автомобилей, сопровождавших сотрудников посольства Соединенных Штатов, а затем открыли огонь по толпе невооруженных иракских мирных жителей в ходе инцидента, получившего название резни на площади Нисур.

Стрельба в сентябре 2007 года стала одним из самых позорных и скандальных инцидентов в ходе вторжения в Ирак под руководством США и произошла всего через несколько лет после скандала с пытками в Абу-Грейбе.

В среду министерство иностранных дел Ирака заявило, что этот шаг «не учитывает серьезность совершенного преступления», и призвало США пересмотреть свое решение.

Добавляет огня тот факт, что помилование произошло в очень деликатный момент для иракского руководства, которое пытается уравновесить растущие призывы некоторых иракских фракций к полному выводу войск США из Ирака с необходимостью более постепенного вывода.

«Печально известная компания Blackwater убивала иракских граждан на площади Нисур. Сегодня мы узнали, что они были освобождены по личному приказу президента Трампа, как будто их не волнует пролитая иракская кровь», - говорит Салех Абед, житель Багдада.

«Я знал, что справедливости мы никогда не добьемся», - сказал агентству AFP Фарес Саади, офицер иракской полиции, возглавлявший расследование.

Бывший одноклассник убитого тогда студента-медика назвал помилование «полнейшим возмущением», но добавил, что оно не вызывает удивления.

«С их точки зрения, наша кровь дешевле воды, и наши требования справедливости и ответственности - всего лишь мелкая неприятность», - сказал он, пожелав остаться неназванным.

Управление по правам человека Организации Объединенных Наций заявило в среду, что оно «глубоко обеспокоено» помилованием, которое, по его словам, «способствует безнаказанности и побуждает других совершать такие преступления в будущем».

Американский генерал в отставке Марк Хертлинг, служивший в Ираке, назвал помилование «вопиющим и отвратительным».

«Это было подлое военное преступление, в результате которого погибли 17 мирных жителей Ирака. Позор вам, господин президент », - написал Хертлинг в Твиттере.

Пол Слау, Эван Либерти, Дастин Херд и Николас Слаттен были осуждены в 2014 году после многомесячного судебного разбирательства в федеральном суде Вашингтона, и каждый из них демонстративно заявил о своей невиновности на слушании приговора в следующем году.

Слау, Либерти и Херд были приговорены к 30 годам тюремного заключения, хотя после того, как федеральный апелляционный суд вынес решение о повторном приговоре, каждый из них получил значительно более короткие наказания.

Слаттен, которого прокуратура обвинила в разжигании конфликта, был приговорен к пожизненному заключению.

Федеральный апелляционный суд позже отменил обвинительный приговор Слаттену за убийство первой степени, но министерство юстиции снова осудило его и в прошлом году приговорило к пожизненному заключению.

Владельцем ныне несуществующей Blackwater был Эрик Принс, близкий сторонник Трампа и брат министра образования в трамповской администрации Бетси ДеВос.