В ростовском суде запросили от 13 до 19 лет фигурантам "белогорского дела Хизб ут-Тахрир"

На прошедшем вчера заседании Южного окружного военного суда в Ростове-на-Дону прокурор запросил для фигурантов белогорского «дела Хизб ут-Тахрир»* от 13 до 19 лет лишения свободы, сообщает правозащитное объединение «Крымская солидарность».

«Энверу Омерову гособвинение запрашивает 19 лет с отбыванием в колонии строгого режима, из них 3 года – в тюрьме, 1 год и 9 месяцев ограничения после освобождения. Его сыну Омерову Ризе – 13 лет с отбыванием в колонии строгого режима, из них 3 года в тюрьме, с ограничением 6 месяцев после освобождения. Джаппарову Айдеру – 18 лет с отбыванием в колонии строгого режима, из них 3 года в тюрьме, 1 год и 2 месяца ограничения после освобождения», – сообщают активисты.

Напомним, что 10 июня 2019 года в домах крымских татар в Алуштинском, Белогорском и Симферопольском районах прошли обыски, российские силовики задержали 8 мужчин: Руслан Нагаев, Эльдар Кантимиров, Руслан Месутов, Ленур Халилов, Риза Омеров, Энвер Омеров, Айдер Джеппаров и Эскендер Сулейманов.

В ФСБ говорят сообщили, что следственные мероприятия проходят в рамках уголовного дела по ст. 205.5 (организация или участие в деятельности террористической организации) и касается религиозной организации «Хизб ут-Тахрир».

МИД Украины выразило протест в связи с арестами в Крыму, а также призвало усилить политическое, экономическое и санкционное давление на Россию.

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