Экономику ОАЭ ждет более глубокий спад, чем ожидалось ранее

Объединенные Арабские Эмираты, вероятно, испытают более глубокий экономический спад в этом году, чем предполагалось ранее, из-за сбоев, вызванных пандемией коронавируса и снижением цен на нефть.

Валовой внутренний продукт второй по величине экономики арабского мира, по оценкам, сократится примерно на 6% в 2020 году, по сравнению с предыдущим прогнозом снижения на 5,2%, заявил центральный банк в своем ежеквартальном обзоре во вторник. Ожидается, что в 2021 году экономика вырастет на 2,5%.

Этот прогноз все же немного лучше прогнозов Международного валютного фонда, который ожидает снижения на 6,6% в этом году. По данным фонда, в последний раз экономика ОАЭ сократилась более чем на 5% в 2009 году.

«Как экспортер нефти, ОАЭ, вероятно, испытают на себе негативные последствия сокращения глобального спроса на нефть из-за сокращения экономической активности во всем мире, включая перевозки и международные поездки», - говорится в отчете центрального банка. «Согласно прогнозам, реальный нефтяной ВВП сократится в 2020 году, что соответствует средней добыче нефти в 2,8 миллиона баррелей в день в целом за год».

В том же докладе сказано, что ненефтяной ВВП вырастет на 3,6% в 2021 году, чему будет способствовать рост бюджетных расходов, увеличение объемов кредитования и занятости, а также стабилизация на рынке недвижимости.

Ожидается, что нефтяной ВВП в следующем году останется неизменным из-за сокращения добычи странами ОПЕК +.

В этом году добыча нефти упала на 4,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года во втором квартале и на 17,7% в следующем квартале.