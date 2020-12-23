Вашингтон пыдается подкупить Индонезию ради Израиля

Индонезия может получить дополнительные миллиарды долларов от США, если согласится на нормализацию отношений с Израилем, говорит американский чиновник.

Bloomberg процитировал главного исполнительного директора Агентства США по международному развитию (USAID) Адама Бюлера, который заявил, что агентство может удвоить свои инвестиции в Индонезию, составляющие на данный момент около 1 миллиарда долларов, если Джакарта установит дипломатические отношения с Израилем.

«Мы говорим об этом с Индонезией ... если они будут готовы к этому, мы будем рады предоставить им финансовую поддержку, которая больше, чем то, что мы на самом деле предлагаем сейчас».

Официальный представитель США сказал, что не удивится, если помощь, предоставляемая агентством Индонезии, самой густонаселенной мусульманской стране, увеличится на один или два миллиарда долларов, если Джакарта установит дипломатические отношения с Израилем.

Лидеры США и Израиля говорят, что ожидают, что больше стран присоединятся к волне нормализации, которая началась в августе с объявления о том, что ОАЭ согласились подписать мирное соглашение с оккупационным государством. За этим быстро последовали Бахрейн, Судан и Марокко.

США надеются, что Оман и Саудовская Аравия подпишут аналогичные сделки в будущем, хотя Бюлер сказал, что маловероятно, что USAID окажет помощь этим двум странам, поскольку правила не позволяют агентству инвестировать в страны с высоким уровнем доходов.

В конце прошлого месяца Индонезия подтвердила свою твердую поддержку независимости Палестины.

Индонезия, как непостоянный член Совета Безопасности ООН, ставит перед Советом одну из своих основных задач по решению палестинского вопроса. У нее не было официальных отношений с оккупационным государством Израиль с тех пор, как то было образовано на палестинской земле в 1948 году. В поддержку Палестины Джакарта освободила палестинский импорт от налогов.

В свою очередь, Израиль принял мягкие меры против Индонезии, такие как запрет на въезд в страну туристам, но в последние годы старается подстегнуть процесс нормализации.